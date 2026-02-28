為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    罕見！北韓官媒發布金主愛試射狙擊步槍獨照 接班意味濃厚

    2026/02/28 12:41 即時新聞／綜合報導
    北韓官媒發布金正恩女兒金主愛持狙擊步槍射擊的獨照，專家認為這是在暗示金主愛被當成接班人。（法新社）

    北韓官媒發布金正恩女兒金主愛持狙擊步槍射擊的獨照，專家認為這是在暗示金主愛被當成接班人。（法新社）

    北韓官媒《朝鮮中央通訊社》，今（28日）發布領導人金正恩在靶場的多張照片，從中可以看到他的女兒金主愛持狙擊步槍射擊的獨照，就北韓的政治風格來說相當罕見，專家認為這是在暗示金主愛被當成接班人。

    《韓聯社》報導，金正恩27日向官員頒發武器證並贈送國產新型狙擊步槍，同天還和金主愛等人前往靶場試射。罕見的是，北韓官媒附上了金主愛的獨照，脫離了過去總是與父親金正恩同框的情況。

    南韓首爾鐘路區「北韓大學院大學校」的名譽教授楊武鎮（양무진，音譯），認為這是代表金主愛正在接受接班人訓練。此外，金正恩試射狙擊步槍、向官員頒發武器證時，金主愛也在旁陪同。

    至於金正恩胞妹金與正，則在朝鮮勞動黨第9次代表大會上升任黨內總務部長，其工作內容是確保金正恩的所有指示都能立即傳達出去。楊武鎮分析，金與正將在鞏固黨內體制方面發揮重要作用。

    金正恩試射國產狙擊步槍。（法新社）

    金正恩試射國產狙擊步槍。（法新社）

    金正恩試射時，女兒金主愛持望遠鏡觀察。（法新社）

    金正恩試射時，女兒金主愛持望遠鏡觀察。（法新社）

    金正恩與女兒金主愛。（法新社）

    金正恩與女兒金主愛。（法新社）

    金正恩向官員頒發武器證，金主愛在旁協助。（法新社）

    金正恩向官員頒發武器證，金主愛在旁協助。（法新社）

    （法新社）

    （法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播