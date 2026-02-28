罕見！北韓官媒發布金主愛試射狙擊步槍獨照 接班意味濃厚

北韓官媒發布金正恩女兒金主愛持狙擊步槍射擊的獨照，專家認為這是在暗示金主愛被當成接班人。（法新社）

北韓官媒《朝鮮中央通訊社》，今（28日）發布領導人金正恩在靶場的多張照片，從中可以看到他的女兒金主愛持狙擊步槍射擊的獨照，就北韓的政治風格來說相當罕見，專家認為這是在暗示金主愛被當成接班人。

據《韓聯社》報導，金正恩27日向官員頒發武器證並贈送國產新型狙擊步槍，同天還和金主愛等人前往靶場試射。罕見的是，北韓官媒附上了金主愛的獨照，脫離了過去總是與父親金正恩同框的情況。

南韓首爾鐘路區「北韓大學院大學校」的名譽教授楊武鎮（양무진，音譯），認為這是代表金主愛正在接受接班人訓練。此外，金正恩試射狙擊步槍、向官員頒發武器證時，金主愛也在旁陪同。

至於金正恩胞妹金與正，則在朝鮮勞動黨第9次代表大會上升任黨內總務部長，其工作內容是確保金正恩的所有指示都能立即傳達出去。楊武鎮分析，金與正將在鞏固黨內體制方面發揮重要作用。

金正恩試射國產狙擊步槍。（法新社）

金正恩試射時，女兒金主愛持望遠鏡觀察。（法新社）

金正恩與女兒金主愛。（法新社）

金正恩向官員頒發武器證，金主愛在旁協助。（法新社）

