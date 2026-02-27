美伊核談判未取得共識 伊朗外長會後敦促美國放棄「過度要求」

伊朗外交部長阿拉奇今（27）日表示，為達成協議美國必須放棄其「過度要求」。（路透）

美國和伊朗26日在瑞士日內瓦就伊朗核計畫展開談判，但最終未能達成協議。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今（27）日表示，為達成協議，美國必須放棄其「過度要求」。

根據《法新社》報導，阿拉奇在與埃及外交大臣阿布德拉提（Badr Abdelatty）的通話中說「要取得成功，對方要展現出嚴肅和務實態度，避免任何誤判和過分要求。」

請繼續往下閱讀...

阿拉奇並未明說他所指的要求具體為何，但美國一直將伊朗的彈道飛彈計畫抱持警惕，並多次強調伊朗的鈾濃縮能力是不可逾越的紅線。

美國總統川普25日在國情咨文中指出，伊朗已研製出可威脅歐洲和美國海外基地的飛彈，且正在開發能打到美國本土的飛彈。

美國國務卿魯比歐同日聲稱，伊朗目前沒有進行鈾濃縮活動，但正努力達到可進行鈾濃縮的程度。他補充，伊朗拒絕討論其彈道飛彈計畫是1個大問題。

伊朗則一再主張，其飛彈計畫是防禦能力的一部分，並排除放棄鈾濃縮的可能性，堅稱其核計畫完全用於和平目的。

在伊朗不願退讓情況下，美伊26日的談判未達成協議，但伊朗和身為調解方的阿曼都聲稱會談取得進展。

另外美國和伊朗計畫3月2日在維也納進行技術性磋商，開啟第四輪會談。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法