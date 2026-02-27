為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    巴基斯坦宣布與阿富汗「公開戰爭」 路透：衝突背後有2大原因

    2026/02/27 16:15 編譯謝宜哲／綜合報導
    《路透》稱巴基斯坦與阿富汗最新衝突背後原因是兩國關係緊張，和上週巴基斯坦對阿富汗發動空襲。圖為阿富汗塔利班士兵。（法新社）

    《路透》稱巴基斯坦與阿富汗最新衝突背後原因是兩國關係緊張，和上週巴基斯坦對阿富汗發動空襲。圖為阿富汗塔利班士兵。（法新社）

    巴基斯坦和阿富汗官員今（27）日表示，巴基斯坦連夜對阿富汗主要城市發動空襲，加劇兩國之間持續數月的邊境衝突。對此《路透》表示，衝突背後原因是兩國關係緊張和上週巴基斯坦發動空襲。

    巴基斯坦對邊境沿線多個地區的塔利班軍事哨所、總部和彈藥庫進行空襲與地面攻擊。兩國都因衝突而損失慘重，巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）強調，衝突演變為「公開戰爭」（open war）。

    《路透》強調，巴基斯坦與阿富汗之間的緊張關係，源於塔利班成員重新掌權後兩國產生分歧。巴基斯坦對塔利班2021年在阿富汗重新掌權表示歡迎，但之後發現塔利班合作程度遠不如預期。

    巴基斯坦指出，巴基斯坦塔利班運動（TTP）領導階層及其眾多武裝人員都駐紮在阿富汗，而尋求巴基斯坦西南部俾路支省獨立的武裝叛亂分子也把阿富汗當作避風港。

    阿富汗一再否認允許武裝份子利用其領土在巴基斯坦境內發動攻擊，還聲稱巴基斯坦窩藏其敵人「伊斯蘭國」（IS）的武裝分子。對此阿富汗否認指控。

    《路透》指出，在兩國關係緊張的背景下，巴基斯坦上週發動空襲成為新衝突爆發導火索。上週空襲的前一天，巴基斯坦安全部門消息人士稱，他們掌握「確鑿證據」證明阿富汗境內武裝分子，是近期針對巴基斯坦軍警發動一系列襲擊的幕後黑手。

    巴基斯坦消息人士列舉自2024年底後，武裝分子策劃或成功實施的7起襲擊，稱這些襲擊與阿富汗有關。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播