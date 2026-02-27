巴基斯坦宣布與阿富汗「公開戰爭」 路透：衝突背後有2大原因

《路透》稱巴基斯坦與阿富汗最新衝突背後原因是兩國關係緊張，和上週巴基斯坦對阿富汗發動空襲。圖為阿富汗塔利班士兵。（法新社）

巴基斯坦和阿富汗官員今（27）日表示，巴基斯坦連夜對阿富汗主要城市發動空襲，加劇兩國之間持續數月的邊境衝突。對此《路透》表示，衝突背後原因是兩國關係緊張和上週巴基斯坦發動空襲。

巴基斯坦對邊境沿線多個地區的塔利班軍事哨所、總部和彈藥庫進行空襲與地面攻擊。兩國都因衝突而損失慘重，巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）強調，衝突演變為「公開戰爭」（open war）。

請繼續往下閱讀...

《路透》強調，巴基斯坦與阿富汗之間的緊張關係，源於塔利班成員重新掌權後兩國產生分歧。巴基斯坦對塔利班2021年在阿富汗重新掌權表示歡迎，但之後發現塔利班合作程度遠不如預期。

巴基斯坦指出，巴基斯坦塔利班運動（TTP）領導階層及其眾多武裝人員都駐紮在阿富汗，而尋求巴基斯坦西南部俾路支省獨立的武裝叛亂分子也把阿富汗當作避風港。

阿富汗一再否認允許武裝份子利用其領土在巴基斯坦境內發動攻擊，還聲稱巴基斯坦窩藏其敵人「伊斯蘭國」（IS）的武裝分子。對此阿富汗否認指控。

《路透》指出，在兩國關係緊張的背景下，巴基斯坦上週發動空襲成為新衝突爆發導火索。上週空襲的前一天，巴基斯坦安全部門消息人士稱，他們掌握「確鑿證據」證明阿富汗境內武裝分子，是近期針對巴基斯坦軍警發動一系列襲擊的幕後黑手。

巴基斯坦消息人士列舉自2024年底後，武裝分子策劃或成功實施的7起襲擊，稱這些襲擊與阿富汗有關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法