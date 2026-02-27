為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    阿富汗部隊突襲巴基斯坦 神學士宣稱「擊斃士兵奪取哨所」

    2026/02/27 08:42 即時新聞／綜合報導
    阿富汗神學士政府26日對巴基斯坦部隊發動攻擊，宣稱擊斃及俘虜數十名士兵，並奪下逾15個哨所。圖為阿富汗部隊26日攔檢車輛。（歐新社）

    阿富汗神學士政府26日對巴基斯坦部隊發動攻擊，宣稱擊斃及俘虜數十名士兵，並奪下逾15個哨所。圖為阿富汗部隊26日攔檢車輛。（歐新社）

    阿富汗神學士（Taliban，塔利班）政府26日對巴基斯坦部隊發動攻擊，宣稱擊斃及俘虜數十名士兵，並奪下逾15個哨所，但巴基斯坦否認。

    法新社報導，阿富汗26日在邊界沿線多個地點發動攻勢。近月，兩國爆發一連串邊境衝突，巴基斯坦也曾對阿富汗發動攻擊。

    阿富汗神學士（Taliban，塔利班）政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示：「為回應巴基斯坦軍方多次來犯，（阿富汗部隊）對巴基斯坦軍事基地及設施發動大規模進攻行動。」

    穆賈希德告訴法新社，阿富汗部隊在2小時內奪下超過15個巴基斯坦哨所。他說：「數十名巴基斯坦士兵遭擊斃，我們已將10具遺體運送至庫納爾省及其他地區。還有數人受傷被俘。」

    阿富汗東部庫納爾省（Kunar）省長辦公室及當地居民受訪時稱，軍事行動正在進行中；阿富汗官員並聲稱，武裝部隊在其他多個省分採取行動。

    巴基斯坦方面則回應，已「立即且有效地」回應這波攻擊。巴基斯坦新聞部指出，阿富汗對巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）多處地點「無端開火」。

    巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的發言人表示，「沒有巴基斯坦的哨所被奪或受損」，並稱巴國部隊已進行報復，「對邊界另一側造成重大損失」。

    1名阿富汗官員回報，在托克哈姆（Torkham）邊境關卡附近，有多名平民受傷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播