    首頁 > 政治

    黃國昌民調墊底汐止僅2.6％ 詹凌瑀：選民集體負評讓他「在地消失」

    2026/02/27 10:58 即時新聞／綜合報導
    年底將舉行九合一大選，新北市長選戰受到關注，近期有民調顯示，掃街拜票屢遭民眾嗆聲的黃國昌支持度墊底，在過去曾擔任立委的「本命區」汐止更低到只有2.6%。（資料照）

    年底將舉行九合一大選，新北市長選戰受到關注，近期有民調顯示，掃街拜票屢遭民眾嗆聲的黃國昌支持度墊底，在過去曾擔任立委的「本命區」汐止更低到只有2.6%，引發外界議論。媒體人詹凌瑀直言，大家都說「在地服務」，國昌老師則是表演了什麼叫做「在地消失」。她也直言這不是民調，而是選民們集體的「負評回饋」，並酸「跟他互動過的，沒一句好話；被他『服務』過的，沒一句好評」。

    新北市長選戰升溫，根據民進黨近日一份民調指出，在民進黨蘇巧慧、民眾黨黃國昌、國民黨李四川三角督的情況下，蘇巧慧以38.1%支持度居冠、李四川30.2%居次，至於黃國昌只有13.1%。即便是回歸藍綠對決，蘇巧慧也首度以43.7%超車李四川的43.3%。

    詹凌瑀在臉書以「國昌老師的2.6%傳說」為題發文指出，看到這份新北市長民調，我真的替國昌老師感到歹勢，要在汐止、金山、萬里找到那2.6%的支持者，難度大概跟在海邊撿到粉鑽差不多。

    詹凌瑀諷刺，大家都說「在地服務」，國昌老師則是表演了什麼叫做「在地消失」。曾經的立法委員，回到自己的選區看民調：七星區：7.0%、汐金萬：2.6%。

    詹凌瑀表示，顯然當地選民的記憶力都非常好。她也直呼這不是民調，這是選民們集體的「負評回饋」。這大概就是所謂的「國昌式傳奇」：跟他互動過的，沒一句好話；被他「服務」過的，沒一句好評。

    詹凌瑀也質疑黃國昌，把選區當成踏板，踏完就忘；把選民當成背景，演完就換。現在民調出來，汐金萬的鄉親用2.6%的熱情告訴你：「老師，既然你這麼喜歡咆哮，還是回直播間對著螢幕喊吧，真實世界的選票是很誠實的」。

    據了解，該份民調由民進黨民調中心執行，調查時間為2026年2月23日至24日，對象為新北市20歲以上民眾，共計完成1020份有效樣本。在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1%。

