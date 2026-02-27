樹林山區居民用水要冒風險 蘇巧慧爭取中央補助自來水接管

蘇巧慧推出第七支「會做事、事做對」政績影片，回顧過去協助新北市樹林區坡內里、東山里等偏遠山區完成自來水接管的歷程。圖為坡內里接管啟用畫面。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧，持續高強度空戰力道，今（27）日推出第七支「會做事、事做對」政績影片，回顧過去協助新北市樹林區坡內里、東山里等偏遠山區完成自來水接管的歷程。蘇巧慧表示，樹林部分山區地勢偏遠，長期以來自來水接管不易，數十戶居民過去數十年只能仰賴含有硫磺的山泉水盥洗，缺乏穩定飲用水源，為此，她舉行多次現地會勘，爭取3千萬餘元經費補助，終於克服地形與施工限制接管。

蘇巧慧表示，山泉水僅能盥洗、不宜飲用，一遇豪雨便容易混濁，颱風期間若管線受損，居民甚至得徒步到泥濘濕滑的山谷修復管線，她在2018年收到當地里長及議員反映後，不忍居民為用水還要冒著生命危險，便積極為民眾爭取經費，辦理多次會勘、協調技術方案，終於克服地形與施工限制接管，更建置加壓站與蓄水池，讓山上居民都能使用乾淨的自來水。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧說，雖然山區居民不多，但民生用水是每位市民都應有的基本權利，也不忍看見當地居民冒著生命危險取水，先後推動坡內里、東山里等地勢較偏遠的里別自來水延管工程，也向中央爭取前瞻計畫補助解決困境。

蘇巧慧也不忘致謝時任新北市議員陳世榮、經濟部水利署、台灣自來水公司與新北市政府，她感謝相關單位合力解決山區民眾用水問題，盼爭取更多市民朋友的支持與認同，讓她有機會繼續為市民創造宜居環境。

蘇巧慧推出第七支「會做事、事做對」政績影片，回顧過去協助新北市樹林區坡內里、東山里等偏遠山區完成自來水接管的歷程。圖為坡內里接管啟用畫面。（蘇巧慧辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法