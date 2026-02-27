為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美伊第3輪核談判未達成協議 路透：川普仍可能發動攻擊

    2026/02/27 08:14 即時新聞／綜合報導
    路透指出，26日結束談判後美國與伊朗仍未達成協議，無法降低戰爭風險。圖為近期抵達中東的美國航艦林肯號。（法新社資料照）

    路透指出，26日結束談判後美國與伊朗仍未達成協議，無法降低戰爭風險。圖為近期抵達中東的美國航艦林肯號。（法新社資料照）

    美國與伊朗在瑞士日內瓦展開第3輪間接談判，旨在解決長期的核子爭端。外媒指出，26日談判結束後雙方仍未達成協議，無法降低美國對伊朗發動攻擊的風險，儘管調解方阿曼外交部長聲稱已取得「重大進展」。

    《路透》報導，阿曼外長阿布塞迪（Badr Albusaidi）在社群平台X發文指出，美國與伊朗之間的談判已取得「重大進展」，下週將在奧地利維也納舉行「技術層級的討論」。

    伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）26日在日內瓦會面，這場由阿曼斡旋的談判是在美國總統川普（Donald Trump）頻頻揚言對伊朗動武之際展開。川普19日威脅稱，將給伊朗15天期限達成協議。

    報導直指，多數分析人士均認為，本次談判將是川普決定是否開戰前的最後機會，但阿曼外長阿布塞迪卻無法提供任何談判細節，也未明確表示雙方克服了障礙並達成協議。

    伊朗外長阿拉奇則在談判結束後接受伊朗國家電視台採訪稱，本次會談無疑是伊朗與美國之間最嚴肅的會談。「我們就一些問題上達成了共識，但在其他一些問題上仍存在分歧。」

    阿拉奇證實，雙方決定下一輪談判將在不到一週內舉行。他還補充，伊朗方面已明確要求美國解除制裁，但華府長期以來一直堅持，只有在德黑蘭做出重大讓步後，美國才會解除制裁。

    伊朗堅稱談判重點僅限於其核計畫，美國則希望限制伊朗的飛彈計畫，及其對中東激進團體的支持。在本輪協商進行之際，美國也正在中東進行數十年來最大規模的軍事集結。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播