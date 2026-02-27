美伊第3輪核談判未達成協議 路透：川普仍可能發動攻擊

路透指出，26日結束談判後美國與伊朗仍未達成協議，無法降低戰爭風險。圖為近期抵達中東的美國航艦林肯號。（法新社資料照）

美國與伊朗在瑞士日內瓦展開第3輪間接談判，旨在解決長期的核子爭端。外媒指出，26日談判結束後雙方仍未達成協議，無法降低美國對伊朗發動攻擊的風險，儘管調解方阿曼外交部長聲稱已取得「重大進展」。

《路透》報導，阿曼外長阿布塞迪（Badr Albusaidi）在社群平台X發文指出，美國與伊朗之間的談判已取得「重大進展」，下週將在奧地利維也納舉行「技術層級的討論」。



伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）26日在日內瓦會面，這場由阿曼斡旋的談判是在美國總統川普（Donald Trump）頻頻揚言對伊朗動武之際展開。川普19日威脅稱，將給伊朗15天期限達成協議。

報導直指，多數分析人士均認為，本次談判將是川普決定是否開戰前的最後機會，但阿曼外長阿布塞迪卻無法提供任何談判細節，也未明確表示雙方克服了障礙並達成協議。

伊朗外長阿拉奇則在談判結束後接受伊朗國家電視台採訪稱，本次會談無疑是伊朗與美國之間最嚴肅的會談。「我們就一些問題上達成了共識，但在其他一些問題上仍存在分歧。」

阿拉奇證實，雙方決定下一輪談判將在不到一週內舉行。他還補充，伊朗方面已明確要求美國解除制裁，但華府長期以來一直堅持，只有在德黑蘭做出重大讓步後，美國才會解除制裁。

伊朗堅稱談判重點僅限於其核計畫，美國則希望限制伊朗的飛彈計畫，及其對中東激進團體的支持。在本輪協商進行之際，美國也正在中東進行數十年來最大規模的軍事集結。

