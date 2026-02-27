要求敘利亞禁用中國通訊技術 美國務院：對國安、隱私構成威脅

外媒引述多名知情人士指出，美國國務院日前對敘利亞通訊建設發出嚴正警告，要求其設備應避開中國技術，以免對美國國家安全構成威脅。（路透）

外媒引述多名知情人士指出，美國國務院日前對敘利亞通訊建設發出嚴正警告，要求其設備應避開中國技術，以免對美國國家安全與隱私構成威脅。

《路透》報導，據3名知情人士透露，美國已警告敘利亞，不要在其通訊領域依賴中國技術，據指這項訊息是美國國務院代表團於週二在舊金山，與敘利亞通訊部長海卡爾（Abdulsalam Haykal）進行的一場未公開會晤中所傳達。報導指現任敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）推翻與中國維持戰略夥伴關係的阿塞德（Bashar al-Assad）後，美方就與大馬士革保持密切協調。

請繼續往下閱讀...

報導指出，根據一名參與採購談判的敘利亞商人透露，敘利亞正考慮採購中國技術，以支援其境內的通訊基地台及當地網路服務供應商的基礎建設。另一位知情人士則透露：「美方要求敘方明確說明，該部會在中國通訊設備方面的計畫」。對此敘方官員強調，基礎建設項目時程緊迫，大馬士革正尋求更多元的供應商選擇。

根據一位熟悉舊金山會談的人士透露，敘利亞願意與美國公司合作，但此計畫迫在眉睫，出口管制和「過度遵循規範」仍然是一個問題。一名熟悉該討論的美國外交官則告訴路透社，美國國務院「已明確敦促敘利亞在通訊領域應採用美國技術，或來自盟國的技術」。報導指目前尚不清楚，美國是否承諾向敘利亞提供財政或後勤支援以促成此事。

一名美國國務院發言人在回應路透社提問時表示：「我們敦促各國在進行所有關鍵基礎設施採購時，應先考慮國家安全與隱私，而非於價格較低的設備與服務之上。如果條件好得令人難以置信，那很可能真的有問題。」

發言人也提到，中國情報及安全機構「可以合法地強迫中國公民和企業共享敏感數據，或允許未經授權訪問其客戶的系統」，而中國企業承諾保護客戶隱私的說法，「與中國自身的法律和既定做法完全背道而馳」。

報導提到，中國過去已多次否認，有利用其技術進行間諜活動的指控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法