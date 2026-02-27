為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    捲入艾普斯坦醜聞　世界經濟論壇執行長宣布辭職

    2026/02/27 01:30 中央社

    世界經濟論壇（WEF）總裁暨執行長布倫德（Borge Brende）今天宣布辭職。幾週前，該論壇針對他與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間的關係展開獨立調查。

    路透社報導，布倫德2017年接任世界經濟論壇總裁。在美國司法部披露相關紀錄顯示，挪威籍的布倫德曾與艾普斯坦進行過3次商務晚餐，並曾透過電子郵件和簡訊與這位身敗名裂的金融家聯繫後，他隨即發表聲明宣布辭職。

    曾任挪威外交部長的布倫德表示：「經過慎重考慮，我決定辭去世界經濟論壇總裁兼執行長一職。在這裡的8年半時光，對我而言意義非凡、獲益良多。」

    世界經濟論壇發布的聲明中並未提及艾普斯坦。然而，布倫德對挪威媒體表示，他對自己處理與該名美國人（艾普斯坦）往來的方式感到抱歉，且不希望此事干擾在達沃斯（Davos）舉辦的論壇運作。

    布倫德先前表示，他在2018年首次與艾普斯坦會面前，對他過往背景與犯罪行為並不知情，並對當時未更徹底調查對方的背景感到後悔。

    布倫德決定辭職，是因為艾普斯坦相關醜聞不斷曝光。艾普斯坦早在2008年因勸誘未成年人賣淫而被定罪，此案接連揭露的內幕已在政商名流圈、甚至英國王室中掀起巨大波瀾。（編譯：陳昱婷）1150227

