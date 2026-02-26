捲入淫魔艾普斯坦醜聞風暴 挪威前總理賈格蘭德驚傳輕生情況恐不樂觀

美國已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案牽涉全球眾多政商名流，包括挪威前首相賈格蘭德 （Thorbjorn Jagland），警方本月稍早搜查其居所，並以貪污罪起訴，挪威傳媒《iNyheter》24日報導，賈格蘭德上週因自殺未遂送院，情況不樂觀。（法新社資料照）

美國已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案牽涉全球眾多政商名流，包括挪威前首相、挪威諾貝爾委員會前主席賈格蘭德 （Thorbjorn Jagland），警方本月稍早搜查其居所，並以貪污罪起訴，挪威傳媒《iNyheter》24日報導，賈格蘭德上週因自殺未遂送醫，情況不樂觀。

賈格蘭德的委任律師（Anders Brosveet）23日曾發布聲明提及賈格蘭德住院，原因是「艾普斯坦案引發的壓力」。《iNyheter》則引述知情人士透露，75歲的賈格蘭德自殺未遂情況嚴重，知情人士未透露其住院地點。

報導指出，挪威編輯協會（NEA）、部分編輯2月17日與賈格蘭德的委任律師布洛斯威特達成「不報導此事」共識，致使賈格蘭德自殺未遂一事多天以來並未公開。

在美國司法部公布艾普斯坦案新一波文件公布後，賈格蘭德在挪威被控貪污罪名，他被指收受艾普斯坦的禮物、旅行住宿等，挪威警方表示會進一步調查。賈格蘭德則否認指控。

文件更揭露艾普斯坦常利用與賈格蘭德的關係，拉攏接觸更多權貴，擴大自己在政商界的圈子。

賈格蘭德1996年至1997年擔任挪威首相，2009年至2015年成為挪威諾貝爾委員會主席，該委員會負責諾貝爾和平獎的評選。

