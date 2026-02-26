古巴槍擊美國快艇人員致4死6傷 稱對方企圖進行「恐怖主義滲透」

古巴稱1艘在美國佛州註冊的快艇25日在古巴北部海岸附近向其海岸防衛隊開火，防衛隊隨後展開反擊，造成快艇上成員4死6傷。圖為古巴海岸防衛隊。（擷自X@EmbaCubaUS）

古巴稱1艘在美國佛州註冊的快艇25日在古巴北部海岸附近向其海岸防衛隊開火，防衛隊隨後展開反擊，造成快艇上成員4死6傷。古巴表示快艇成員企圖進行「恐怖主義滲透」，而海岸防衛隊挫敗其企圖。

根據《法新社》報導，古巴內政部表示，海岸防衛隊在古巴北部海岸附近發現「非法」美國快艇，其註冊號碼為FL7726SH。之後爆發的衝突致快艇上4人死亡，另有6人受傷。

古巴內政部指出，在船上發現了突擊步槍、手槍、燃燒瓶和其他軍用裝備，船上10人都是居住在美國的古巴公民，且大多數人在古巴有「犯罪和暴力活動」記錄。

古巴內政部聲稱，被捕人員已坦承他們「意圖進行恐怖主義滲透」。美國國務卿魯比歐表示，美國正在調查槍擊事件真相，之後將做出相應回應。

魯比歐說「我們不會僅僅根據古巴告訴我們的資訊下結論，我們會了解全部真相。隨著我們收集到更多訊息，我們將做好相應的因應準備。」

另外美國佛州總檢察長已下令對這起事件展開調查。佛州與古巴隔著佛羅里達海峽相望，距離僅160公里。

