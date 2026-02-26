為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    古巴槍擊美國快艇人員致4死6傷 稱對方企圖進行「恐怖主義滲透」

    2026/02/26 11:51 編譯謝宜哲／綜合報導
    古巴稱1艘在美國佛州註冊的快艇25日在古巴北部海岸附近向其海岸防衛隊開火，防衛隊隨後展開反擊，造成快艇上成員4死6傷。圖為古巴海岸防衛隊。（擷自X@EmbaCubaUS）

    古巴稱1艘在美國佛州註冊的快艇25日在古巴北部海岸附近向其海岸防衛隊開火，防衛隊隨後展開反擊，造成快艇上成員4死6傷。圖為古巴海岸防衛隊。（擷自X@EmbaCubaUS）

    古巴稱1艘在美國佛州註冊的快艇25日在古巴北部海岸附近向其海岸防衛隊開火，防衛隊隨後展開反擊，造成快艇上成員4死6傷。古巴表示快艇成員企圖進行「恐怖主義滲透」，而海岸防衛隊挫敗其企圖。

    根據《法新社》報導，古巴內政部表示，海岸防衛隊在古巴北部海岸附近發現「非法」美國快艇，其註冊號碼為FL7726SH。之後爆發的衝突致快艇上4人死亡，另有6人受傷。

    古巴內政部指出，在船上發現了突擊步槍、手槍、燃燒瓶和其他軍用裝備，船上10人都是居住在美國的古巴公民，且大多數人在古巴有「犯罪和暴力活動」記錄。

    古巴內政部聲稱，被捕人員已坦承他們「意圖進行恐怖主義滲透」。美國國務卿魯比歐表示，美國正在調查槍擊事件真相，之後將做出相應回應。

    魯比歐說「我們不會僅僅根據古巴告訴我們的資訊下結論，我們會了解全部真相。隨著我們收集到更多訊息，我們將做好相應的因應準備。」

    另外美國佛州總檢察長已下令對這起事件展開調查。佛州與古巴隔著佛羅里達海峽相望，距離僅160公里。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播