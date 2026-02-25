駐韓美軍F-16無預警與中國戰機對峙 韓媒：司令已致歉

南韓軍方消息人士24日透露，駐韓美軍司令布朗森（見圖）已向韓軍致歉，原因是駐韓美軍F-16戰機近日與中國戰機在黃海對峙。（歐新社資料照）

南韓軍方消息人士24日透露，駐韓美軍兼韓美聯合司令部司令布朗森（Xavier Brunson）已向南韓軍方致歉，原因是駐韓美軍近日事前未具體說明、卻訓練過程中與中國戰機對峙，引發李在明政府強烈關注，國防部長官安圭伯致電抗議。

韓聯社報導，駐韓美軍本月18日至19日在黃海上空訓練時引發上述事件，消息人士指出，布朗森近日已為此向南韓國防部長官安圭伯致歉。

報導稱，駐韓美軍10多架F-16戰機18日進行單獨訓練，戰機自京畿道平澤市的烏山基地起飛，機動至黃海公海上空，進入南韓防空識別區與中國防空識別區之間、雙方識別區未重疊的區域。

然而，隨著駐韓美軍戰機接近中國防空識別區，中方也出動戰機，雙方一度對峙，但均未進入對方防空識別區。據悉，駐韓美軍訓練前已向南韓通報相關情況，但未說明具體飛行目的。

南韓國防部長官安圭伯19日接獲相關彙報後，立即致電布朗森表示抗議，譴責駐韓美軍未與南韓確實分享訓練內容，即在朝鮮半島週邊實施訓練，導致局勢緊張。為此布朗森當下已道歉，並於19日提前喊停訓練，其原定於本月21日結束。

