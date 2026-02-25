俄侵烏滿4年》 澤倫斯基：普廷沒有擊垮烏克蘭人！

澤倫斯基24日強調，俄羅斯既沒有擊垮烏克蘭人，也沒有在戰爭中取得勝利。（法新社）

2月24日烏俄戰爭打滿4年，烏克蘭總統澤倫斯基24日強調，俄羅斯既沒有擊垮烏克蘭人，也沒有在戰爭中取得勝利。

綜合外媒報導，澤倫斯基在社群媒體發布影片，並表示：「回顧入侵之初，再審視今日，我們完全有理由說我們捍衛了獨立，我們沒有失去國家主權；普廷沒有實現他的目標，他沒有摧毀烏克蘭人民、沒有贏得這場戰爭。我們保衛了烏克蘭，我們將竭盡全力維護和平與正義，烏克蘭萬歲！」

此外，澤倫斯基當天向歐洲議會發表電視演說，呼籲歐盟成員國繼續捍衛歐洲的生活方式，而在和平協議簽署後，加入歐盟將成為烏克蘭的未來安全保障。他表示：「俄羅斯人必須明白，歐洲是一個由獨立國家組成的聯盟，也是數百萬不容忍羞辱、也不會接受暴力的人民所構成的共同體。」

澤倫斯基也邀請美國總統川普訪問烏克蘭，並說：「唯有親自造訪烏克蘭，親眼看見我們的生活與掙扎，理解我們的人民以及他們所承受的巨大痛苦，你才能真正明白這場戰爭究竟是為了什麼。」

