「韓妝」興起及疫情推動 日本男性化淡妝、護膚日常化

隨著觀念改變及韓妝興起，日本男性化淡妝及護膚的比例逐漸上升。（路透）

日本《每日新聞》23日報導，受到人們觀念轉變及南韓美妝熱潮影響，愈來愈多日本男性將化妝品融入日常護理中，注重護膚和淡妝，以保持健康光澤，這股趨勢開始改變日本職場環境。

據報導，27歲的宮崎志勇（Shiyu Miyazaki，音譯）在日本菸草公司（Japan Tobacco Inc.）從事銷售工作，他喜歡在工作和生活中化妝，追求的是自然妝容，而非濃妝豔抹」。宮崎會使用兼具防曬和提亮膚色功能的底妝產品，用棕色染眉膏來搭配髮色，並塗抹紅色唇彩來增強唇色。

宮崎大約在2年前開始對化妝品產生興趣，看到電視和社群媒體上男性化妝，讓他覺得男性「開始注重自己的外表」。為了讓自己看起來更帥氣，他透過觀看YouTube影片及與女性朋友交流化妝技巧來學習化妝方法。

自從開始化妝以來，他的同事和客戶，無論男女，都稱讚他「皮膚很好」，並詢問他的護膚秘訣。宮崎說：「化妝是一種讓我充滿自信的工具，當我化妝後看起來精神煥發時，我的心態就會轉變為『全力以赴』。」宮崎非常注重皮膚保養。他剃掉濃密的鬍鬚，並強調保濕，以保持皮膚水潤。為了保持良好的皮膚狀態，他避免食用油膩食物和飲酒。

總部位於名古屋的Atelier Haruka在日本全國擁有65家美髮化妝專業沙龍，近年來發現前來體驗美容服務的男性顧客人數有所增加。2025年，該店的男士修眉服務使用量比2023年增加6.7倍，主要客群為20至40歲年齡層的男性。愈來愈多男性將化妝融入日常生活，並在商務會議、約會或個人寫真拍攝等特殊場合中化妝。

該公司公關發言人將男性化妝需求的成長歸因於「新冠疫情和社群媒體的傳播」。隨著遠距會議中男性在螢幕上看到自己形象的機會增多，他們開始注意到自己外貌上一些不盡如人意的地方，比如眉形，並萌生「修飾容貌」的想法。發言人指出，男性化妝的照片在社群媒體上廣泛傳播，這有助於人們認識到化妝是個人儀容的一部分。

「韓妝」（K-beauty），即韓國美妝產業的影響也被提及。

在東京澀谷區生活風格精品店Loft的化妝品區，一位28歲男性顧客正在挑選南韓化妝品。Loft的公關代表表示：「隨著性別中立觀念的進步，男性可以毫不猶豫地選擇化妝品的環境也愈來愈好。過去男性與女性一起挑選化妝品的景象是不可想像的，但如今已變得司空見慣。」

與此同時，市調公司Intage Inc.於2024年對5000名年齡在15至79歲的受訪者進行關於「男士護膚和化妝」的調查，結果顯示約60％的人持正面態度。相反，持負面意見的受訪者比例在所有年齡層和性別中均低於10％。

