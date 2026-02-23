電梯受困近6小時如何解決尿急？ 日網瘋傳超實用「救星小椅」

昨（22）日東京晴空塔突然發生故障，有20人被受困近6小時才獲救，事後日本網路開始瘋傳「電梯防災多功能收納椅」的重要性。（圖擷取自「Mylet Shop」官網，本報合成）

日本第一高塔「東京晴空塔」昨（22）日晚間發生電梯故障，導致20人受困近6小時，所幸全員最終被順利救出，無人傷亡。這起事件在日本社會引發高度關注，許多民眾擔憂若遇到類似情況，改如何解決生理排泄需求，隨著相關討論在網上發酵，不少內行人開始分享311大地震後，日本多個高樓大廈會設置應對這類情況的「救星小椅」。

綜合日媒報導，位於東京墨田區的東京晴空塔，總計有4台提供觀光客從5樓前往觀景台的專用電梯，然而其中2台在昨日晚間8點多在下降過程中，因不明原因故障，雙雙停在5樓入口處約30公尺的位置，導致包含2名小學生在內的20人受困。警消獲報到場展開搜救行動救援，最終在今（23）日凌晨2點多，才順利將所有受困者救出。

事後不少日本網友討論，受困在封閉的電梯內近6小時，除了要承受等待救援的心理壓力，還好奇該如何解決「想上廁所」等生理需求。對此，不少內行人分享「電梯防災多功能收納椅」（EVキャビネットチェア）的相關圖文，並解釋這種特殊防災產品的研發由來，與日本311大地震期間，發生200多起因地震受困電梯內的案例有關。

綜合相關產品製造廠商的介紹，自從發生311大地震後，日本多個縣市的危機管理單位都會建議高樓大廈的管理者，務必在電梯內放置應急用的防災櫃，避免搭乘者長期受困電梯內沒有食物或飲料食用，以及解決最難忽視的生理排泄需求。至於防災櫃需要放置的物品，得包含口哨、瓶裝水、手電筒、簡易馬桶、長期保存食品等。

據了解，電梯防災櫃的簡易馬桶被設計成拉繩塑膠袋，裡面還附有凝固粉，使用過後將其扎緊就可避免味道溢出。另外，電梯防災櫃還被細分成薄型、角落型、座椅型等，其中座椅型的外型像是非常一個普通、平時只會把它用來暫時放隨身物品或倚靠的小椅凳，不過只要將它的蓋子向上掀開，就能把塑膠袋套在上面充當馬桶使用。

