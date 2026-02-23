福特號最新位置曝！疾駛逼近東地中海 最強航艦1隱憂浮現

「福特號」已經進入地中海，有美國官員透露，目前該航艦已經行駛至義大利南部的海域。（路透）

美國海軍最新銳的核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）持續逼近伊朗，有美國官員透露，「福特號」22日已經航至義大利南部海域，準備進入東地中海地區，即將抵達預計部署在以色列外海的位置；不過長時間戰備，傳出「福特號」艦上官兵士氣受影響。

據《紐約時報》報導，有美國官員透露，「福特號」22日已經航至義大利南部海域，不久後將抵達預計部署在以色列外海的位置；「林肯號」（USS Abraham Lincoln, CVN-72）打擊群目前巡弋於阿曼灣及阿拉伯海，距離伊朗海岸僅約400餘英里，直接鎖定波斯灣出口，切斷其海上命脈。

而「福特號」則預計將部署以色列沿海附近，除南北夾擊伊朗外，同時也肩負保衛特拉維夫和其他以色列城鎮的任務。

然而，長時間高強度戰備已對艦上官兵造成壓力。《華爾街日報》報導指出，「福特號」的部署時間已兩度延長，不僅影響水兵與家人的團聚計畫，也讓部分人考慮在返航後離開海軍。

「福特號」自去年6月起便一直在海上執行任務。去年10月，五角大廈將該艦自原定的地中海任務改道前往加勒比海，以支援扣押油輪行動，以及美國針對當時委內瑞拉領導人馬杜羅的抓捕行動。

而隨著中東局勢緊張，「福特號」的部署將再次延長，並將橫越大西洋返回中東，以支援美國可能對伊朗發動的空襲。

1名在福特號服役的水兵向《華爾街日報》表示，許多艦上人員感到憤怒與沮喪，有些人甚至表示希望在此次部署結束後離開海軍。

福特號艦長史卡羅西上校（David Skarosi）坦言部署時間額外延長會為官兵帶來「刺痛感」，他向全艦官兵發信表示，理解大家錯過迪士尼世界行程、婚禮與春假旅行的失落，但他強調：「當國家召喚，我們必須回應。」

