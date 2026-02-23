芬太尼供應鏈大洗牌！美墨聯手斬首頭號毒梟 走私網恐改道殺向亞洲

墨西哥軍方擊斃頭號毒梟「金髮男」後，販毒集團在哈里斯科州（Jalisco）薩波潘市（Zapopan）縱火焚燒公車報復，一名消防員正試圖撲滅火勢。（法新社）

編譯陳成良／綜合報導〕美墨兩國聯手擊斃墨西哥頭號毒梟，卻可能讓亞洲面臨更嚴峻的毒品擴散危機。這場跨國行動引發的後續效應，不是單純的黑幫地盤爭奪，而是遭到重創的芬太尼供應鏈正被迫重組。墨西哥軍方22日在美國情報支援下拔除犯罪帝國首腦，這場勝利正因美方的準軍事化介入與走私網洗牌，演變成全球緝毒防線的新風暴。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，在這次震驚國際的斬首行動中，美國情報單位的直接介入扮演了勝敗關鍵。墨西哥軍方22日能夠精準擊斃惡名昭彰的「金髮男」，背後完全仰賴美方提供的互補性情報支援。這項由美方極限施壓所促成的戰果，被視為兩國合作打擊毒品網路的重大里程碑。

然而這場勝利也讓外界高度關注，美墨兩國在主權灰色地帶的運作模式是否已經跨越傳統界線。國際智庫分析指出，美方動用這類具備高強度打擊性質的行動支援，顯示雙方的執法合作正實質走向準軍事化。對美國而言，採取準軍事手段拔除跨國犯罪集團首腦，已逐漸成為切斷毒品源頭的新常態。

輸美路線遭斬斷 芬太尼供應鏈洗牌

這起針對毒品帝國的斬首行動，正讓全球緝毒單位面臨前所未有的緊繃。哈里斯科新世代（CJNG），這個由遭擊斃毒梟「金髮男」所領導的武裝集團，過去是芬太尼流入美國市場的核心供應商，如今在美方強力打壓下，其原有的輸美路線已受到毀滅性打擊。為了維持龐大的黑市暴利與組織運作，這條極度危險的毒品供應鏈正被迫全面重組與洗牌。

國際緝毒組織擔憂，犯罪集團極可能將傾銷目標轉向防線相對薄弱的亞洲市場，讓亞洲各國的邊境查緝面臨全新挑戰。軍事與外交智庫同時指出，短期的社會混亂並不代表政府掃毒失敗，而是打擊跨國犯罪時常見的必然副作用。如何在拔除毒瘤後迅速穩定地方秩序並避免暴力外溢，將是兩國政府面臨的最實質考驗。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

