    首頁 > 國際

    金正恩再當選勞動黨總書記 官員盛讚「北韓成不可冒犯對象」

    2026/02/23 10:50 即時新聞／綜合報導
    官媒證實，北韓最高領導人、國務委員會委員長金正恩22日再次當選朝鮮勞動黨總書記。（法新社）

    北韓中央通信社（KCNA，朝中社）23日報導，北韓最高領導人、國務委員會委員長金正恩再次當選朝鮮勞動黨總書記。

    韓聯社報導，朝鮮勞動黨第9次代表大會22日進入第4天，當天審議通過關於選舉金正恩為勞動黨總書記的決定書。根據勞動黨黨章，黨代會每5年舉行1次，並選舉產生總書記。

    決定書指出，金正恩成功建設「革命性武裝力量」，能有效應對任何侵略威脅和任何形式的戰爭。「面對歷史的嚴峻挑戰，以核武為核心的國家戰爭遏制能力自此大幅提升。」

    勞動黨書記李日煥指出，敵人和全世界都承認，任何威脅和制裁均對北韓無效，「北韓已成為不可冒犯的對象」；全世界看待北韓的態度亦出現變化，現下正是北韓「自尊自強巔峰」時期。

    韓聯社分析認為，李日煥此番言論是為金正恩當選總書記背書，並暗示平壤將堅定其核飛彈路線。

    第4天的會議繼續進行金正恩「工作總結報告」，以及多名書記、部長的討論，但金正恩報告的具體內容仍未公開。北韓官媒報導稱，會議將審議通過涉及各種議題的決定書，預計將繼續圍繞工作總結報告進行討論。決定書可能包括今後5年北韓的政策路線。

