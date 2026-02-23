美韓自由護盾聯演陷僵局！消息人士曝李在明政府欲「縮減訓練規模」

消息人士透露，美韓兩軍原定於本月25日召開「自由護盾」聯合軍演記者會，卻因南韓軍方有意縮減野外機動訓練規模，無法達成共識並延期。圖為2023年3月美軍參加聯演。（歐新社資料照）

多名軍方消息人士22日向《韓聯社》透露，美韓兩軍原定於本月25日共同召開「自由護盾」（FS）聯合軍演記者會，現已延期，且新的記者會時間尚未確定。

《韓聯社》報導，消息人士稱，原計劃於25日以美韓聯合發布形式對外披露本次演習計劃，但因野外機動訓練相關問題尚未達成共識，聯合記者會已延期。目前，南韓軍方希望儘量縮減野外機動訓練規模，美軍則未同意。

南韓軍方早前曾制定方案，將以往集中在自由護盾演習期間的美韓聯合野外機動訓練分散至全年度實施，並以此擬定訓練計劃。但消息人士22日證實，南韓目前考慮在既有方案基礎上，進一步壓縮野外機動訓練的規模。

然而，為了參加野外機動訓練，美軍部分增援兵力和裝備已運抵南韓，故美國對縮減訓練持消極態度。美韓軍方計劃在進一步磋商後，於本月底或下月初舉行聯合記者會。

自由護盾演習是設想朝鮮半島發生全面戰爭為背景，強調防禦性質的區域聯合演訓，通常於每年3月舉行。

北韓方面每次均指責其為「對北韓侵略演習」，強烈反對，尤其對在半島展開大規模美韓野外機動訓練異常敏感。《韓聯社》分析，正推動緩和兩韓軍事緊張的李在明政府應是考量北韓上述反應，提出將野外機動訓練分散至全年，並進一步壓縮規模。

美韓之間的戰略分歧正日益浮現。南韓《朝鮮日報》21日獨家報導，南韓政府近日拒絕參加美方提出的「美日韓三邊空中聯合演習」後，美日遂決定自行於下月16日與18日在東海舉行雙邊聯合演習。

