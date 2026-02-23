從警察變成墨西哥頭號毒梟 他曾被美國懸賞1500萬美元

塞萬提斯曾被美國懸賞1500萬美元，並從販毒份子、警察、殺手等身分，搖身一變成為墨西哥頭號毒梟。（路透）

墨西哥軍方22日大規模掃毒，針對販毒集團「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation Cartel，CJNG）出手，綽號「金髮男」（El Mencho）的首腦塞萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）在掃毒行動中身亡。塞萬提斯創立的「哈里斯科新世代」是目前墨西哥勢力最龐大的販毒集團之一，塞萬提斯更曾被美國懸賞1500萬美元，並逍遙法外多年，如今塞萬提斯身亡，旗下販毒集團命運仍是未知數。

綜合外媒報導，現年60歲的塞萬提斯年輕時移居美國，並從1990年代以來持續參與販毒。塞萬提斯1994年曾在美國加州因毒品罪嫌被判刑，獲釋後返回墨西哥先是加入警察，後續又重新從事販毒活動，甚至擔任販毒集團殺手。塞萬提斯與合夥人於2007年創立CJNG。最初CJNG是為惡名昭彰的「錫那羅亞」販毒集團（Sinaloa Cartel）效力，後續脫離「錫那羅亞」並與其互相爭奪地盤。

身為CJNG領導人，塞萬提斯將CJNG發展為足以和「錫那羅亞」匹敵的犯罪帝國，美國緝毒局認為，CJNG勢力已和錫那羅亞差不多，但隨著「矮子」古茲曼（Joaquín “El Chapo” Guzmán）以及贊巴達（Ismael “El Mayo” Zambada）兩人落網，錫那羅亞集團內部發生派系鬥爭，實力已大不如前，CJNG成為墨西哥實質上最強大的販毒集團。

和高調成為媒體名人的古茲曼不同，塞萬提斯相對保持低調，同時以驚人的逃脫手段聞名。2015年5月時，塞萬提斯面對墨西哥軍隊抓捕，他的手下用火箭彈擊落了一架軍用直升機，為他的逃脫行動爭取時間，CJNG同年在短短6週內殺害20多名警察，警告墨西哥當局；2020年，CJNG則是暗殺時任墨西哥城警察局長哈富奇（Omar Garcia Harfuch）未遂。

美國國務院曾對塞萬提斯懸賞1500萬美元（約新台幣4億7310萬元），但塞萬提斯仍逍遙法外，直到本月22日在墨國軍隊的行動中身亡。布魯金斯研究院安全專家費爾巴布-布朗（Vanda Felbab-Brown）指出：「除了錫那羅亞集團的首腦外，『金髮男』（塞萬提斯）多年來一直是頭號目標，就像錫那羅亞集團的首腦一樣，他竟然能躲開美國與墨西哥執法部門的追捕那麼久。」

