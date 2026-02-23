為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    航艦壓境！美伊2/26再談判 傳德黑蘭願降濃縮鈾純度

    2026/02/23 09:24 即時新聞／綜合報導
    伊朗外交部長阿拉奇（見圖）透露，本月26日或將與美國特使魏科夫會面。（路透資料照）

    伊朗外交部長阿拉奇（見圖）透露，本月26日或將與美國特使魏科夫會面。（路透資料照）

    美國已在中東地區部署大規模軍力，意圖促使伊朗達成核協議。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）透露，或將於26日與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）會面；阿曼外交部長布沙迪（Badr al-Busaidi）隨後也證實，美伊下一輪談判屆時將在瑞士日內瓦舉行。

    美聯社報導，布沙迪（Badr al-Busaidi）透過社群媒體表示，很高興能確認這一進展，「積極推動朝向最終敲定這項協議而加倍努力」。阿曼長期擔任中間人，針對伊朗核計畫，斡旋伊朗對美國間接談判，並協助促成上週在日內瓦的最新一輪談判。

    與此同時，阿拉奇在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）22日播出的訪談中重申，相關會談僅聚焦核議題，並強調「仍有很大的機會」透過外交手段解決。

    美國總統川普（Donald Trump）政府正不斷催促伊朗讓步，同時在中東部署數十年來最大規模美國兵力。川普更警告，美國不排除對伊朗發動有限度打擊。阿拉奇22日在CBS上述訪談中證實，德黑蘭仍處在研擬協議草案的階段。

    路透則引述1名伊朗高層官員報導，德黑蘭已表示願意在對美談判中，就核計畫讓步，以換取解除制裁和承認其鈾濃縮權利，希望藉此阻止美國動武。該官員坦言，經過第二輪會談，雙方在解除嚴厲美國制裁的範疇和程序上，仍存在嚴重分歧。

    英國衛報21日引述伊朗消息人士報導，伊朗拒絕將300公斤的高濃縮鈾庫存運出國，但願意降低純度。彭博同日引述伊朗媒體指出，美方已接受伊朗在境內繼續進行鈾濃縮的底線，意味放棄要求伊朗「零濃縮」的立場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播