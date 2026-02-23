航艦壓境！美伊2/26再談判 傳德黑蘭願降濃縮鈾純度

伊朗外交部長阿拉奇（見圖）透露，本月26日或將與美國特使魏科夫會面。（路透資料照）

美國已在中東地區部署大規模軍力，意圖促使伊朗達成核協議。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）透露，或將於26日與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）會面；阿曼外交部長布沙迪（Badr al-Busaidi）隨後也證實，美伊下一輪談判屆時將在瑞士日內瓦舉行。

美聯社報導，布沙迪（Badr al-Busaidi）透過社群媒體表示，很高興能確認這一進展，「積極推動朝向最終敲定這項協議而加倍努力」。阿曼長期擔任中間人，針對伊朗核計畫，斡旋伊朗對美國間接談判，並協助促成上週在日內瓦的最新一輪談判。

與此同時，阿拉奇在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）22日播出的訪談中重申，相關會談僅聚焦核議題，並強調「仍有很大的機會」透過外交手段解決。

美國總統川普（Donald Trump）政府正不斷催促伊朗讓步，同時在中東部署數十年來最大規模美國兵力。川普更警告，美國不排除對伊朗發動有限度打擊。阿拉奇22日在CBS上述訪談中證實，德黑蘭仍處在研擬協議草案的階段。

路透則引述1名伊朗高層官員報導，德黑蘭已表示願意在對美談判中，就核計畫讓步，以換取解除制裁和承認其鈾濃縮權利，希望藉此阻止美國動武。該官員坦言，經過第二輪會談，雙方在解除嚴厲美國制裁的範疇和程序上，仍存在嚴重分歧。

英國衛報21日引述伊朗消息人士報導，伊朗拒絕將300公斤的高濃縮鈾庫存運出國，但願意降低純度。彭博同日引述伊朗媒體指出，美方已接受伊朗在境內繼續進行鈾濃縮的底線，意味放棄要求伊朗「零濃縮」的立場。

