    首頁 > 國際

    首任民選代表 孟加拉準國會議員宣誓就職總理

    2026/02/17 14:23 編譯張沛元／綜合報導
    出身政治世家的孟加拉民族主義黨領導人塔瑞克．拉曼預計17日午後稍後宣誓就任新總理。圖為塔瑞克．拉曼14日離開在首都達卡的記者會時向群眾揮手致意。（法新社）

    孟加拉準總理塔瑞克．拉曼（Tarique Rahman）與其他國會議員當選人17日宣誓就職，為該國自2024年的推翻前總理哈希納（Sheikh Hasina）的反政府抗爭以來的首批民選代表。

    在孟加拉選舉委員會首席選舉委員尤丁（AMM Nasir Uddin）的監誓下，包括塔瑞克．拉曼在內的國會議員當選人宣誓效忠國家。

    預計孟國新國會最大黨「孟加拉民族主義黨」（BNP）的國會議員，將會正式選舉該黨領袖塔瑞克．拉曼為新任總理，之後孟國總統沙哈布丁（Mohammed Shahabuddin）將在17日午後稍晚，為新總理及其部長主持宣誓就職儀式。

    根據孟加拉選舉法，在國會的300個直選席次中，任何單一政黨或聯盟只要過半，即可組閣與提名總理；60歲、出身政治世家的塔瑞克．拉曼，日前帶領BNP在大選中獲得壓倒性勝利，該黨及其盟友在299個改選的國會席次中拿下212席，因此塔瑞克．拉曼篤定成為孟國新總理。

    塔瑞克．拉曼14日在勝選演說中將該黨的大勝歸功於國家與民主，但也警告該國未來將面臨諸多挑戰，特別是前朝遺患經濟困境、憲法與司法機構勢弱，以及法律秩序狀況惡化；他誓言恢復穩定與振興經濟，並呼籲多年來處於分裂競爭狀態的孟國各政黨團結。

