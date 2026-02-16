為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    社會不滿湧現？為烏俄戰爭陣亡軍屬蓋新城 金正恩偕愛女高調發房

    2026/02/16 11:39 即時新聞／綜合報導
    韓最高領導人金正恩偕女兒金主愛出席一項住宅區竣工儀式，並大肆宣傳這是為了撫慰被派往烏俄戰場陣亡士兵的家屬所建。（歐新社）

    北韓最高領導人金正恩偕女兒金主愛出席一項住宅區竣工儀式，並大肆宣傳這是為了撫慰被派往烏俄戰場陣亡士兵的家屬所建，外界分析北韓近期大動作宣傳撫卹措施，恐與俄烏戰事造成的人員傷亡有關。

    據《韓聯社》報導，金正恩與女兒金主愛一同現身平壤和城地區一處社會住宅區竣工儀式，這個名為「新街」的住宅區是為了安置俄戰場陣亡士兵的家屬；金正恩在致辭中將參戰軍人稱為「毫無報酬期待、為祖國獻出生命的愛國典範」，並承諾將對遺屬提供國家層級的優待與保障。

    金正恩還親自向家屬發放住宅使用許可證，並鞠躬致意，強調政府將確保遺屬生活「沒有任何不便」。

    南韓統一研究院分析指出，北韓近期大動作宣傳撫卹措施，恐與俄烏戰事造成的人員傷亡有關，藉由高調安置遺屬與給予幹部培養特權，平壤當局試圖降低社會反彈，並將對外派兵塑造成「英雄行動」，在黨大會上作為重大成果加以包裝。

    韓國國家情報院上週向國會議員表示，據估計約有6000名北韓士兵在戰爭中傷亡，但並未提供具體的死亡人數。

