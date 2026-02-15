為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    普廷政敵納瓦尼死於「箭毒蛙毒素」 遺孀發聲：現在有證據了！

    2026/02/15 09:02 即時新聞／綜合報導
    納瓦尼遺孀尤莉雅強調，科學證據證實丈夫是被謀殺。（歐新社）

    納瓦尼遺孀尤莉雅強調，科學證據證實丈夫是被謀殺。（歐新社）

    歐洲5國政府14日發表聯合聲明，證實已故俄羅斯異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）遭一種「箭毒蛙毒素」毒殺，納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）也強調，科學證據證實他是被謀殺。

    綜合外媒報導，英國、法國、德國、瑞典和荷蘭在一份聯合聲明中表示，在針對納瓦尼的遺體進行分析後，結果已確認樣本中存在一種名為「表巴蒂啶」（epibatidine）的物質，這是一種從南美洲箭毒蛙體內發現的毒素，在俄羅斯自然界並不存在。俄羅斯政府則是否認對納瓦尼之死有任何責任。

    尤莉雅14日參加慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）談到：「從一開始我就確信我的丈夫是被人下毒的，但現在有了科學證據，我感謝歐洲各國兩年來一絲不苟的工作，並揭露了真相。」尤莉雅強調，普廷殺了納瓦尼，普廷是個殺人犯，必須追究他的責任。

    尤莉雅去年曾表示，兩家獨立實驗室的檢測結果顯示，納瓦尼在去世前不久就被人下毒，她多次指責普廷該為丈夫的死負責，俄羅斯官員多次強烈否認這項指控。

