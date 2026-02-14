緩和美歐緊張 魯比歐：無意終結跨大西洋關係 我們「要在一起」

美國國務卿魯比歐14日在慕尼黑安全會議發表演說。（美聯社）

美國國務卿魯比歐14日在德國召開的慕尼黑安全會議發表演說，表示美國不尋求與歐洲分道揚鑣，美歐「註定要在一起」，華府希望的是為美歐聯盟重新注入活力。

經過數月來美歐關係動盪，魯比歐14日這場演說，尋求安撫為跨大西洋關係倍感不安的歐洲。他說，「我們不尋求分道揚鑣，而是要重振一份已經有多年歷史的友誼關係，復興人類最偉大的文明」，「我們希望的是一份重振活力的聯盟」。

請繼續往下閱讀...

魯比歐從美歐有共同的歷史、文化、信仰和語言，表示「我們的命運將與你們的緊密交織」，北大西洋公約組織（NATO）部隊與美國「曾並肩同生共死」。歐洲是美國「最悠久的老友」、「最珍視的盟友」，美國希望歐洲強盛，歐洲和美國「註定要在一起」，「我們希望與你們、我們在歐洲的朋友在一起」。

他說，終結跨大西洋關係「非我們的目標或所願」，「我們的家或許在西半球，但是我們將永遠是歐洲的孩子」。

《衛報》報導，魯比歐的演說，獲得大部分與會者起立鼓掌，與去年副總統范斯截然不同。《美聯社》指出，魯比歐釋放要歐洲盟邦放心的訊息，語氣不若以往咄咄逼人，但是在川普政府意欲重塑跨大西洋聯盟上，仍然態度堅定。

他說，西方在冷戰中獲勝後抱持「危險的幻想」，以為每一個國家都會是自由民主、靠商貿建立的關係可取代民族國家身分，以及世界沒有邊界、每個人都是「世界公民」；他呼應川普對移民的看法，表示「大規模移民」是一場「正在改變並且破壞所有西方社會穩定的危機」。

魯比歐表示，美國在總統川普領導下，希望帶領全球「復興和復甦」、打造「西方世紀」，美國「在為一個繁榮的新世紀擘畫道路」，希望與歐洲一起努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法