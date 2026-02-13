為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    微軟高層預言 多數白領工作18個月內將被AI取代

    2026/02/13 19:32 中央社
    微軟AI部門執行長Mustafa Suleyman（見圖）預測，未來12到18個月內，大部分的白領工作會被AI完全自動化。（美聯檔案照）

    微軟AI部門執行長Mustafa Suleyman（見圖）預測，未來12到18個月內，大部分的白領工作會被AI完全自動化。（美聯檔案照）

    微軟公司（Microsoft）人工智慧（AI）部門執行長蘇雷曼（Mustafa Suleyman）接受媒體訪問，他預測未來12至18個月內，大部分的白領工作會被AI完全自動化。

    《金融時報》（Financial Times）今天刊出蘇雷曼受訪內容，他說道：「白領工作，亦即坐在電腦前，無論是律師、會計師、專案經理或行銷人員，大部分的這些工作將於未來12至18個月內被AI完全自動化。」

    他還表示，未來2至3年內，這些AI代理將能更好地協調大型機構的工作流程，AI工具也會隨著時間推移而不斷學習改進，且採取更多自主行動。

    另外，蘇雷曼提到，微軟正透過建立自家強大模型並減少依賴AI企業OpenAI，以追求AI領域的「真正自給自足」。

    微軟正大力加強投資，以蒐集和整理訓練先進系統所需的大量資料集（datasets）。

    微軟是OpenAI創業初期最大規模的投資方之一，且一直以來都仰賴OpenAI模型來驅動自家AI工具，例如微軟支援助理Copilot。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播