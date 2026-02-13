微軟高層預言 多數白領工作18個月內將被AI取代

微軟AI部門執行長Mustafa Suleyman（見圖）預測，未來12到18個月內，大部分的白領工作會被AI完全自動化。（美聯檔案照）

微軟公司（Microsoft）人工智慧（AI）部門執行長蘇雷曼（Mustafa Suleyman）接受媒體訪問，他預測未來12至18個月內，大部分的白領工作會被AI完全自動化。

《金融時報》（Financial Times）今天刊出蘇雷曼受訪內容，他說道：「白領工作，亦即坐在電腦前，無論是律師、會計師、專案經理或行銷人員，大部分的這些工作將於未來12至18個月內被AI完全自動化。」

他還表示，未來2至3年內，這些AI代理將能更好地協調大型機構的工作流程，AI工具也會隨著時間推移而不斷學習改進，且採取更多自主行動。

另外，蘇雷曼提到，微軟正透過建立自家強大模型並減少依賴AI企業OpenAI，以追求AI領域的「真正自給自足」。

微軟正大力加強投資，以蒐集和整理訓練先進系統所需的大量資料集（datasets）。

微軟是OpenAI創業初期最大規模的投資方之一，且一直以來都仰賴OpenAI模型來驅動自家AI工具，例如微軟支援助理Copilot。

