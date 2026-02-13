美國佛州「美人魚」受困下水道！海牛重186公斤卻誤闖原因曝

海牛受困佛羅里達州墨爾本海灘一處下水道中。（擷取自ｘ/accuweather）

美國佛羅里達州一隻410磅（約186公斤）、俗成「美人魚」的海牛受困在墨爾本海灘（Melbourne Beach）一處下水道中，所幸在多個單位聯手救援下順利脫困，目前已送往奧蘭多海洋世界治療觀察。

根據《紐約郵報》報導，當地市府人員正在進行排水系統改善工程與例行檢查時，一名調查員赫然發現一隻海牛卡在下水道中動彈不得，所幸在多個單位聯手救援下順利脫困，目前已送往奧蘭多海洋世界治療觀察，生命跡象穩定。

學者推測，海牛可能是為了尋找溫暖水域，而不慎誤入墨爾本海灘中的下水道。

海牛隨後被送往奧蘭多海洋世界，目前安置在園區的醫療水池接受照護。園方發言人貝查拉（Bechara）表示，海牛目前能自行呼吸、活動正常，也開始會進食。醫療團隊也正調整水位，幫助牠維持浮力與舒適度，持續進行復原治療，盡全力讓海牛重返野外棲地。

根據國立臺灣博物館資料，儒艮（Dugong）與海牛（Manatee）同屬海牛目動物，常統稱為「海牛」，傳說哺乳的雌性儒艮會用前肢托住幼崽、浮出水面哺乳，模樣酷似人形，因此才有「美人魚」的俗稱。

