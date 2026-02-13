為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國景區「旋轉木馬」驚見活馬充當 ！網批：馬年最慘的是馬

    2026/02/13 19:55 即時新聞／綜合報導
    中國西安一處遊樂設施，竟用活馬充當旋轉木馬。（擷取自微博＠大河报）

    中國西安一處遊樂設施，竟用活馬充當旋轉木馬。（擷取自微博＠大河报）

    中國西安詩經里近日傳出有一項遊樂設施，竟利用活馬充當「旋轉木馬」，供遊客騎乘玩樂。事件一出，迅速在社群平台上引發熱議。

    綜合中媒報導，中國西安詩經里景點的一項遊樂設施，推出以「真馬」取代傳統旋轉木馬的遊樂設施。只見畫面中，設施上標榜「旋轉真馬，馬上轉好運」的宣傳口號，將6匹真馬固定在鐵製的簡陋旋轉裝置上，如同傳統的「旋轉木馬設施」載遊客不斷繞圈，而頂篷上方還寫有「馬上好運」、「馬上有錢」等賀語。

    雖然景點人員表示，該設施運作至今，未出現馬匹受驚不受控或傷人的情況，並且全程有工作人員在設施內引領馬匹，整體轉圈速度也較緩慢，但從多名網友發布的影片中皆可判斷，體驗該設施的遊客，大人與小孩都有，甚至幾乎每一趟都是「滿員」。

    物化動物的行為隨即引起眾怒，許多網友留言譴責，「馬年最慘的是馬」、「一直轉圈圈馬都不會頭暈嗎？」、「抵制動物騎乘，動物騎乘都是虐待」、「不僅殘忍還危險」。

    面對爭議，該景點負責人回應表示，該項目於2月6日開放，原計劃持續到3月8日，並且屬第三方合作開發。目前為避免爭議，已經決定暫停該項目。

    設施由簡陋的鐵架搭建而成，6匹真馬被固定在裝置上不斷繞圈。（擷取自微博＠大河报）

    設施由簡陋的鐵架搭建而成，6匹真馬被固定在裝置上不斷繞圈。（擷取自微博＠大河报）

    相關新聞
