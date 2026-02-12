北韓政權大局已定？ 南韓議員：金正恩鞏固女兒繼承人地位

南韓國會議員稱，北韓領導人金正恩已將女兒金主愛確立為接班人。（路透）

南韓國會議員李成權今（12）日在聽取首爾主要情報機構的簡報後表示，北韓領導人金正恩已在即將召開的黨代會前夕，將女兒金主愛確立為接班人。

根據《法新社》報導，金氏家族數十年來一直以鐵腕統治北韓，金主愛長期以來被視為下一任接班人，她近期一系列高調亮相更加強化了這種看法。

李成權12日指出，南韓國家情報院稱金主愛已被明確指定為接班人。他告訴記者這項評估是綜合考慮了一系列情況，包括她在官方活動中日益頻繁的公開露面所做出的。

南韓情報機構去年就曾表示，金主愛在陪同金正恩對中國進行高調訪問後，似乎已成為下一任接班人。

北韓將於2月底召開具有里程碑意義的黨代會，預計屆時將制定未來5年外交政策、戰爭計劃和核子計劃。南韓國家情報院表示，將密切關注金主愛出席情況以及她所受到的禮遇等級。

專家認為，金主愛有可能被選為中央委員會第一書記，這是北韓勞動黨內第二重要的職位。

金主愛首次公開亮相於世人面前，是2022年陪同父親出席洲際彈道飛彈發射儀式。此後北韓媒體稱她為「受寵的孩子」和「偉大的指引者」，這些稱謂通常用於最高領導人及其繼任者。

在2022年之前唯一證實金主愛存在的資訊，來自前NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）

，他於2013年訪問了北韓。

