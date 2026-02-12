為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    北韓政權大局已定？ 南韓議員：金正恩鞏固女兒繼承人地位

    2026/02/12 14:58 編譯謝宜哲／綜合報導
    南韓國會議員稱，北韓領導人金正恩已將女兒金主愛確立為接班人。（路透）

    南韓國會議員稱，北韓領導人金正恩已將女兒金主愛確立為接班人。（路透）

    南韓國會議員李成權今（12）日在聽取首爾主要情報機構的簡報後表示，北韓領導人金正恩已在即將召開的黨代會前夕，將女兒金主愛確立為接班人。

    根據《法新社》報導，金氏家族數十年來一直以鐵腕統治北韓，金主愛長期以來被視為下一任接班人，她近期一系列高調亮相更加強化了這種看法。

    李成權12日指出，南韓國家情報院稱金主愛已被明確指定為接班人。他告訴記者這項評估是綜合考慮了一系列情況，包括她在官方活動中日益頻繁的公開露面所做出的。

    南韓情報機構去年就曾表示，金主愛在陪同金正恩對中國進行高調訪問後，似乎已成為下一任接班人。

    北韓將於2月底召開具有里程碑意義的黨代會，預計屆時將制定未來5年外交政策、戰爭計劃和核子計劃。南韓國家情報院表示，將密切關注金主愛出席情況以及她所受到的禮遇等級。

    專家認為，金主愛有可能被選為中央委員會第一書記，這是北韓勞動黨內第二重要的職位。

    金主愛首次公開亮相於世人面前，是2022年陪同父親出席洲際彈道飛彈發射儀式。此後北韓媒體稱她為「受寵的孩子」和「偉大的指引者」，這些稱謂通常用於最高領導人及其繼任者。

    在2022年之前唯一證實金主愛存在的資訊，來自前NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）

    ，他於2013年訪問了北韓。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播