中國全網瘋傳「柯南擊殺高市早苗」AI影片 柯南粉絲怒：侮辱製作團隊

有疑似中國人經營的《名偵探柯南》專頁分享柯南把球踢向高市早苗的AI生成影片。（圖擷取自社群平台「X」）

日前人氣動畫《名偵探柯南》因與辱華IP《我的英雄學院》聯動，導致中國人對柯南抱有敵意。昨（11日）有個自稱是《名偵探柯南》票房收入實況的Twitter帳號，分享由字節跳動AI模型Seedance所生成的「柯南攻擊日本首相高市早苗」影片，隨即引來大批柯南粉絲及Twitter帳號關注，認為這是對《名偵探柯南》作者青山剛昌及製作團隊的侮辱，且不尊重高市早苗。

社群平台「X」（前Twitter）柯南粉絲向Twitter截圖發文，竟有認為自稱是柯南粉絲的人居然發了這種東西，實在是太誇張了。留言區網友也都持贊同意見「這傢伙真是沒救了，我希望他的帳號早點被封」、「柯南和首相被一個中國人用人工智慧操控，這簡直是超越原作的世界線」、「這個人不是柯南的粉絲。無論是高市、川普還是習近平，都不要這樣做。」、「太扯了，我簡直不敢相信他竟然自稱是柯南的粉絲」。

原始影片製作者疑似為社群平台「X」（前Twitter）名為「CuiMao」的網友，發影片時順便提到「目前高市還沒有被seedance2封抓緊時間」，點明是以「高市早苗」當作原形生成影片，留言區的中國人似乎見獵心喜「還是柯南對付高市有高招」、「還是有點美化了」、「傳回牆裡可不可以救柯南於水火」、「高市不算人，不會被封的」、「在被日本保守媒體轉載圍攻之前，給你一波支持」、「抓緊上車」、「高市早苗看起來是挺像柯南裡面的黑暗組織成員」。

目前影片瀏覽次數已經突破146萬人次，留言區同時有人指責CuiMao，「似乎無法意識到版權、肖像權、智慧財產權等權利」、「少管日本的事，別老盯著我們。先把你們自己的國家管好」、「你們討厭日本，為什麼還要用日本作品？你們是笨蛋嗎？大概又要說『我愛日本，但我討厭高市』之類的話了吧？可是高市被選中的原因是『日本人民的共識』」、「中國人總是為一些瑣事感到自豪」、「已通報」、「中國人缺乏創造力，喜歡偷竊任何東西並以此炫耀」。

CuiMao今（12日）又發文稱「做該影片沒有惡意，明明很有趣」，甚至嫌棄「日本左教已經那麼瘋狂了嗎」，留言區還在持續聲援「絕大部分人類是政客的粉絲，政客在國家反客為主+深度寄生，世界沒救」、「罰你中午多吃3碗飯」、「很多人外國友人好像沒有get到這個梗」、「被ai給破防了。日本人真的太遜了」。

留言區聲援造假影片的網友。（圖擷取自社群平台「X」）

