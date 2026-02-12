內蒙古政府主席王莉霞遭雙開 被指收受巨額財物

中國內蒙古自治區政府主席王莉霞涉嫌嚴重違紀違法遭到雙開。（翻攝自 X @蔡慎坤）

中國內蒙古自治區黨委副書記、自治區政府主席王莉霞去年8月落馬，今日中共中央紀委國家監委通報，將其開除公職、黨籍，移交司法，通報中提到她貪慕虛榮、追求享樂，家風不正，非法收受巨額財物。

據中共中央紀委國家監委網站通報，中央紀委國家監委對第20屆中央委員，內蒙古自治區黨委原副書記、自治區政府原主席王莉霞嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

通報指出，王莉霞喪失理想信念，背棄初心使命；違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排，違規借用管理和服務對象車輛，貪慕虛榮、追求享樂；在幹部選拔任用等工作中為他人謀利並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品。

通報還提到，王莉霞違規干預、插手司法活動；家風不正，對家屬失管失教；利用職務便利為他人在項目審批、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報說，王莉霞嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予王莉霞開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的20大代表、內蒙古自治區第11次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

據陸媒政知見報導，王莉霞出生於1964年6月，蒙古族，遼寧建平人，1985年9月參加工作，1992年12月加入中國共產黨，具有經濟學博士學位。

2013年1月，王莉霞任陜西省副省長。2016年10月，她跨省調任內蒙古自治區黨委常委，同年11月兼任自治區黨委統戰部部長，2019年8月任呼和浩特市委書記。

2021年7月，王莉霞任內蒙古自治區黨委副書記，9月任自治區政府主席，直至2025年8月任上被查。

