新北校園割喉案》郭姓少年判12年、林姓少女判11年定讞

新北市土城區某國中林姓女學生，2023年12月因與同學起爭執，要求「乾哥」郭姓少年出面，郭少持彈簧刀割頸殺害楊姓男學生致死，一審新北地院少年法庭依殺人罪、少年犯減刑，判處郭9年、林女8年徒刑；二審高等法院去年12月加重改判郭12年、林女11年徒刑；檢方仍認為量刑過輕，針對量刑提起上訴，最高法院今評議判決駁回檢方上訴，郭、林各判處12年、11年有期徒刑定讞。

2023年12月25日聖誕節午休時間，林女到楊生的班上找人，因用力甩門，被身為風紀股長的楊生制止，她心生不滿找乾哥哥郭姓少年來助陣，前往楊生班級門口，林女叫囂「滾出來」並命郭少「打他」，期間還嗆出言制止的同學說「沒你的事就滾」，甚至在郭少行凶之際說「給他死」。

郭少先出手毆打楊生頭部，再持隨身彈簧刀朝其左頸、胸背等處刺入7刀，楊生心臟、肺臟及腎臟損傷大量出血，全身臟器壞死，急救至隔日晚間不治。新北地院少年法庭裁定將乾兄妹2人收容於台北少年觀護所，檢方2024年5月依殺人罪起訴。

新北地院少年法庭審理時，檢察官及被害人家屬均請求從重量刑，合議庭認為2人因偏差觀念而在校園內殺害楊生，嚴重危害校園安全，造成家人永遠無法抹滅的巨大傷痛，審酌2人皆未成年得以減刑，且在少年觀護所期間經多次諮商晤談後，已漸能反省過錯及不當言行，但仍須時間學習調整判處郭少9年、林女8年徒刑。

上訴至高等法院，因不公開審理，死者父母出庭後稱，開庭時竟被郭少怒瞪，未見絲毫悔意，一審判刑太輕，請求重判。高院去年12月23日宣判，改判郭少12年、林女11年徒刑。

高檢署檢察官仍認為量刑過輕，針對量刑上訴。最高法院今認為，檢方上訴中仍在指摘二審未釐清殺人犯意，量刑上訴的理由不合法，駁回檢方上訴，郭少判刑12年、林女判11年有期徒刑定讞。

