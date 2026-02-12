為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國駐大阪總領事薛劍現身了！ 放話「斬首高市」後神隱了3個月

    2026/02/12 13:21 即時新聞／綜合報導
    薛劍出席了大阪總領事館舉辦的活動並致詞，是時隔3個月後首度露面。（取自日本駐大阪總領事館官方微信公眾號）

    薛劍出席了大阪總領事館舉辦的活動並致詞，是時隔3個月後首度露面。（取自日本駐大阪總領事館官方微信公眾號）

    日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍直接在X上發文嗆聲高市「髒脖子上的頭等著被斬掉吧」引發爭議，但薛劍隨即神隱，不再出現於公眾場合。近日他出席了大阪總領事館舉辦的活動並致詞，是時隔3個月後首度露面。

    根據《產經新聞》 ，薛劍10日出席了由大阪總領事館舉辦的活動，並上台致詞。報導指出，這是薛劍去年11月在社交媒體上發表「髒脖子上的頭等著被斬掉吧」等激進言論引發爭議後，時隔約3個月後首次在公開場合露面。

    大阪總領事館今（12）日在社群媒體上發布了相關消息，表示薛劍在慶祝農曆新年的活動上主張：「中國的政策立場明確且一貫，不會有任何動搖。」同時，他也針對高市早苗「台灣有事論」再度發言，表示：「促請日本政府以實際行動維護中日關係的政治基礎。」

    報導指出，由於薛劍的言論招致了日本輿論的強烈反彈，此前他在日本缺席了多場交流活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播