中國駐大阪總領事薛劍現身了！ 放話「斬首高市」後神隱了3個月

薛劍出席了大阪總領事館舉辦的活動並致詞，是時隔3個月後首度露面。（取自日本駐大阪總領事館官方微信公眾號）

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍直接在X上發文嗆聲高市「髒脖子上的頭等著被斬掉吧」引發爭議，但薛劍隨即神隱，不再出現於公眾場合。近日他出席了大阪總領事館舉辦的活動並致詞，是時隔3個月後首度露面。

根據《產經新聞》 ，薛劍10日出席了由大阪總領事館舉辦的活動，並上台致詞。報導指出，這是薛劍去年11月在社交媒體上發表「髒脖子上的頭等著被斬掉吧」等激進言論引發爭議後，時隔約3個月後首次在公開場合露面。

請繼續往下閱讀...

大阪總領事館今（12）日在社群媒體上發布了相關消息，表示薛劍在慶祝農曆新年的活動上主張：「中國的政策立場明確且一貫，不會有任何動搖。」同時，他也針對高市早苗「台灣有事論」再度發言，表示：「促請日本政府以實際行動維護中日關係的政治基礎。」

報導指出，由於薛劍的言論招致了日本輿論的強烈反彈，此前他在日本缺席了多場交流活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法