為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南韓民調：習近平好感度僅21％ 比高市早苗還低

    2026/02/12 12:58 即時新聞／綜合報導
    南韓總統李在明（左）1月初訪問北京時，與中國國家主席習近平（右）合影自拍。（法新社）

    南韓總統李在明（左）1月初訪問北京時，與中國國家主席習近平（右）合影自拍。（法新社）

    南韓總統李在明上任以後，與中國領導人習近平種種親近、友善的互動引發討論。不過，韓媒上個月發布的一項民調顯示，民眾對習近平的好感度僅 21%，反感度為66%。好感度甚至輸給日本首相高市早苗22%。

    根據《韓聯社》報導，韓國民調機構「韓國蓋洛普」（Korea Gallup）上個月16日發表的一項民調結果顯示，在韓國的主要周邊國家中，韓國國民對日本領導人的好感度最高。

    根據韓國蓋洛普於1月13日至15日對全國1萬名18歲以上成年人進行的調查，針對周邊四國領導人的好感度詢問結果顯示，民眾對日本首相高市早苗的好感度為22%，反感度則為59%；中國國家主席習近平的好感度為21%，反感度為66%；美國總統川普（Donald Trump）的好感度為19%、反感度71%；俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的好感度僅6%、反感度高達84%。

    若從年齡層與政治傾向來看，20至39歲族群及保守派人士對習近平的好感度，比起對川普與高市早苗更低；而在進步派（自由派）族群中，對川普與普廷的反感度則高達 88%。

    針對美國透過軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）一事，有54%的受訪者認為這屬於「侵犯主權及干涉內政，是不該做的事」；認為「為了打擊犯罪及國家利益可以採取行動」的比例則為34%。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播