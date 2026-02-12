南韓民調：習近平好感度僅21％ 比高市早苗還低

南韓總統李在明（左）1月初訪問北京時，與中國國家主席習近平（右）合影自拍。（法新社）

南韓總統李在明上任以後，與中國領導人習近平種種親近、友善的互動引發討論。不過，韓媒上個月發布的一項民調顯示，民眾對習近平的好感度僅 21%，反感度為66%。好感度甚至輸給日本首相高市早苗22%。

根據《韓聯社》報導，韓國民調機構「韓國蓋洛普」（Korea Gallup）上個月16日發表的一項民調結果顯示，在韓國的主要周邊國家中，韓國國民對日本領導人的好感度最高。

根據韓國蓋洛普於1月13日至15日對全國1萬名18歲以上成年人進行的調查，針對周邊四國領導人的好感度詢問結果顯示，民眾對日本首相高市早苗的好感度為22%，反感度則為59%；中國國家主席習近平的好感度為21%，反感度為66%；美國總統川普（Donald Trump）的好感度為19%、反感度71%；俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的好感度僅6%、反感度高達84%。

若從年齡層與政治傾向來看，20至39歲族群及保守派人士對習近平的好感度，比起對川普與高市早苗更低；而在進步派（自由派）族群中，對川普與普廷的反感度則高達 88%。

針對美國透過軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）一事，有54%的受訪者認為這屬於「侵犯主權及干涉內政，是不該做的事」；認為「為了打擊犯罪及國家利益可以採取行動」的比例則為34%。

