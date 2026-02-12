魯比歐將出席慕尼黑安全會議 緩解美歐衝突成考驗

美國國務卿魯比歐本週將率領美國代表團出席慕尼黑安全會議。（彭博）

美國國務卿魯比歐本週將率領美國代表團出席慕尼黑安全會議。歐洲各國領導人希望這次會議至少能讓他們暫時擺脫美國總統川普反覆無常的政策和威脅，跨大西洋關係和二戰後國際秩序已因此被擾亂。《美聯社》認為，若魯比歐想平息事態，將面臨艱鉅任務。

根據《美聯社》報導，美國副總統范斯去年在同一場合發表措辭激烈的演講，抨擊美國在歐洲的許多親密盟友，指責它們推行左傾的國內政策危及西方文明，且不願承擔自身國防責任。

美國官員表示，魯比歐計劃14日出席慕尼黑會議時，採取不那麼激烈但理念相似的方式。訪問完德國慕尼黑之後，魯比歐將訪問斯洛伐克和匈牙利。

幾位不願透露姓名的美國官員指出，魯比歐計劃重點關注全球和地區問題上的合作領域，包括中東和烏克蘭問題，以及正利用美歐關係不確性的中國。

《美聯社》指出，若情況如美國官員所說，對歐洲各國領導人來說是種寬慰。他們去年先是受到范斯直言不諱的斥責，之後川普一系列言論和舉動，幾乎可說是針對了歐洲所有國家、加拿大以及印太地區的長期盟友。

川普最近關於從北約成員國丹麥手中奪取格陵蘭控制權的言論，以及對各國領導人的侮辱，尤其令人不安，導致許多歐洲人質疑美國作為盟友和夥伴的價值。

專家直言魯比歐要緩解美歐關係不容易。德國馬歇爾基金會高級副總裁梅傑（Claudia Major）稱，范斯去年的演講令人震驚，這被視為川普政府首次明確表態其意圖，即「歐洲人不再是夥伴」。

慕尼黑安全會議主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）也表達類似的觀點。他說跨大西洋關係目前正處於嚴重信任危機之中。

