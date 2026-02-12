賴清德特赦老婦林劉龍子 考量照顧身障子逾50年重擔悲劇

賴清德總統。（資料照）

賴清德總統今（12）日依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行。總統府發言人郭雅慧表示，總統審酌法律要件與犯罪動機後，認為本案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。

郭雅慧說明，林劉龍子長年照料極重度身心障礙之子，承擔照護責任逾50年。112年間，其本人確診新冠肺炎，身心狀況急遽惡化，在面臨年老力衰無力照料重障兒的高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。經司法審理，台北地方法院判處有期徒刑2年6月，全案已於115年1月16日定讞。



郭雅慧進一步說明，本案引發社會高度關注與廣泛同情，審理法院及多位立法委員均建請總統衡酌特赦；《赦免法》主管機關法務部亦認為，綜合本案情節，已無實際執行刑罰之必要。總統在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，認為林劉龍子雖涉犯重大罪名，但其行為係長期照顧重擔下的極端悲劇，情堪憫恕，決定對劬勞守護病兒的年邁老母採取「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。

最後，郭雅慧強調，政府將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題，除研議相關修法外，也將透過精進長照3.0政策，持續強化家庭照顧者的支持網絡，接住每一個需要協助的家庭。

