高市早苗壓倒性勝利 華爾街日報：強化日美同盟、北京施壓徹底失效

儘管北京當局數月來試圖透過經濟制裁與外交威嚇，懲罰日本首相高市早苗在台灣議題上的強硬立場，但此舉顯然產生反效果。高市在8日的眾議院大選中取得壓倒性勝利，獲得選民強力背書，顯示中國的恫嚇戰術具有侷限性，「高市2.0」料將進一步強化美日同盟，並推動與中國經濟脫鉤。

華爾街日報報導，高市去年11月在國會公開表示，若中國試圖以武力奪取台灣，日本可能基於自衛或協防盟友而捲入衝突。這番發言激怒北京，隨即展開一系列報復行動。

中國官方媒體與外交系統對高市發動猛烈的人身攻擊，將其描述為二次世界大戰時期日本軍國主義的復辟者。在經濟方面，中國取消赴日旅遊航班與演唱會，並限制日本企業取得對製造業至關重要的關鍵礦物與磁鐵。

然而，高市拒絕收回其言論，日本選民將其視為敢於對抗中國霸凌的強勢領袖，並在這次眾院大選中給予其所屬自民黨超乎預期的多數席次。

東京非營利組織「國際文化會館」（International House of Japan）理事長神保謙（Ken Jimbo）指出，高市的冷靜應對凸顯中國恫嚇戰術的侷限性，特別是在涉及台灣議題時。

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）日本安全政策專家霍農（Jeffrey Hornung）則表示，高市因挺身對抗中國而值得高度讚賞，她讓世人看清中國的真實本質。沒有其他國家支持中國對日本的這種謾罵，這使得中國看起來就像是唯一的挑釁者。

報導指出，北京的經濟報復反而讓日本選民親身體驗高市一直以來的警告：經濟上過度依賴這個龐大鄰國，將面臨風險。隨著高市勝選，預料她將加速推動日本在經濟上降低對中國的依賴，並尋求增加國防預算，深化與美國的安全合作，而這些正是北京最不樂見的政策走向。

中國外交部發言人9日回應稱，選舉結果改變不了什麼，仍要求高市收回其關於台灣的「錯誤」言論。

報導指出，高市面對中國壓力的韌性，也為其他處於美中夾縫中的「中等強國」提供啟示。加拿大總理卡尼（Mark Carney）上月在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」發表演說時指出，國家往往傾向於「隨波逐流以求相安無事」（go along to get along），試圖避免麻煩，透過順從來換取安全，「但事實上這行不通。」

儘管美國總統川普強硬且不可預測的外交政策，包括對盟國徵收關稅，及要求格陵蘭等領土讓步，迫使加拿大與英國等國尋求與中國達成有限度的貿易協議，以進行避險，但對於置身「第一島鏈」的國家而言，空間更為狹窄。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）全球中國中心非常駐研究員宋文笛（Wen-ti Sung）指出，台灣與日本正處於中國全球野心的最前線。面對一個較不可預測的川普政府，各國自然試圖進行某種程度的避險，「但我認為，對於那些置身中國周邊的國家來說，我們沒有這種迴旋的空間。」

