批俄羅斯還在「假裝談」 歐盟擬提條件施壓普廷為和談讓步

在美國主導的結束烏俄戰爭談判遲未有顯著進展之際，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）10日表示，歐盟已著手制定一份清單，列出為了確保烏克蘭能達成可長可久和平，俄羅斯必須做出的讓步，這些條件可能包括戰後限制俄軍規模。

《美聯社》10日報導，美國總統川普對結束烏俄戰爭的時間，最新說法是要求俄烏雙方，於今年6月前達成協議。歐盟認為，俄羅斯並未認真談判，並且對川普政府是否充分代表歐洲和烏克蘭的利益有所疑慮，因此已著手制定「可持續和平方案」。

卡拉斯表示，歐盟「非常感謝」美國迄今所做的外交努力，但是，「要有可長可久的和平，包括俄羅斯與美國在內，坐上談判桌的各方都必須了解，需要歐洲的同意」。她說，「我們也有條件，而且不應加諸已經飽受壓力的烏克蘭身上，而是俄羅斯」。

這些條件可能包括要求送回可能達數千人的從烏克蘭被強行帶走的兒童，以及戰後限制俄軍規模。俄羅斯先前堅持限制烏克蘭軍隊兵力。卡拉斯認為，「問題不在於烏克蘭軍隊，而是俄羅斯軍隊，其軍事開支」，若俄國在軍事上投入龐大花費，就有再度動武的風險。

這份條件草案預計近日提供給歐盟27個會員國檢視，可能在2月23日外長會議上討論。卡拉斯表示，歐洲並不打算另起爐灶進行和談，俄方可能拒絕承認這類不同軌道的和談。

俄羅斯官員之前曾表示，正在等待川普政府履行去年川普與俄國總統普廷高峰會上，川普所作承諾。卡拉斯形容，這些俄方條件是「絕對的極大化要求」，歐洲無法接受。她說，歐洲必須「改變論述」，加強施壓普廷，「每個人都希望這場戰爭結束，除了俄羅斯」，「我們需要從他們假裝要談判，推進到讓他們真正談判，現在還沒走到那一步」。

