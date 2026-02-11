超人氣高市早苗也有這天？街頭演講沒人聽 只有「1群小可愛」捧場

日本首相高市早苗人氣超旺。（路透）

日本首相高市早苗上任首相後人氣居高不下，本月8日帶領自民黨在眾院改選獲得壓倒性勝利，讓她的聲望更加水漲船高。但不要看現在高市早苗每場演講總是人山人海，其實她也曾經歷過無人問津的尷尬陣痛期，高市本人就分享過剛踏足政壇時，自己一人在街頭宣講，結果只有一群鹿願意聽她講話的往事，近日被翻出來後引發討論。

高市早苗去年9月在其臉書粉專上傳一段Reels，分享自己投身政壇最印象深刻的一件事。她表示，自己在奈良出生，唸的幼稚園就在奈良公園旁，兒時的玩伴就是公園裡的那群鹿，每天都會跟牠們一起玩耍。高市回憶道，自己還是政治小白時，和其他候選人一樣常常到路邊演說，但沒有人願意停下來聽她說話，這時奈良公園的鹿就會慢慢聚集到她身邊，最後變成她對著一群鹿在演講，高市忍不住笑稱：「可能是我小時候都陪牠們玩，這是牠們回報我陪玩的恩情吧」。

數位創作者小原惠文今天（11日）分享這段影片，網友紛紛表示「上次對一群鹿演講的不是釋迦牟尼成佛前嗎？」、「奈良鹿果然是神的使者無誤」、「那畫面想像起來有點可愛」、「好可愛有靈性的鹿」、「動物比人眼睛雪亮又一例」、「小鹿們還會頻頻點頭」、「回頭再看高市總理說這番話，感覺奈良還有鹿都是把她推向高位的助力，聽起來其實有點感動」、「在日本，鹿是神的使者，講給鹿聽，直達天聽！難怪！」、「不過這也表示以往日本人對政治冷感的程度」。

