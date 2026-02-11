為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    回應川普 北約啟動「北極哨兵」強化極地安全部署

    2026/02/11 22:10 編譯管淑平／綜合報導
    北約11日表示，已經啟動名為「北極哨兵」的新任務，強化在北極的安全部署。圖為北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇。（法新社檔案照）

    北約11日表示，已經啟動名為「北極哨兵」的新任務，強化在北極的安全部署。圖為北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇。（法新社檔案照）

    日前美國總統川普揚言取得丹麥自治領土格陵蘭控制權，引發北大西洋公約組織（NATO）關係緊張後，北約11日表示，已經啟動名為「北極哨兵」（Arctic Sentry）的新任務，強化在北極的安全部署。

    《法新社》、《彭博》11日報導，北約歐洲盟軍最高司令、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）在聲明中表示，「北極哨兵任務凸顯，北約致力於在這塊全世界最具戰略重要性、環境充滿挑戰的區域，保衛其成員國並且維持穩定」。

    北約表示，這項任務是「多領域行動」，初步將整合北約盟國目前在當地已進行的各項活動，如挪威與丹麥即將展開的軍事演習。不過，北約並未說明這項任務是否會向北極增加部署額外的軍事力量。

    川普上月以俄羅斯與中國在北極活動構成威脅為由，揚言要取得丹麥自治領土格陵蘭的控制權，令跨大西洋同盟陷入多年來最嚴峻的緊張局面。不過，川普之後從先前強硬立場退一步，表示已與北約秘書長呂特（Mark Rutte）就格陵蘭問題，達成一項「架構性」協議，確保美國在當地有更大影響力。北約11日表示，北極哨兵任務即以前述會談為基礎，將促進盟國之間北極行動的協調。

    《彭博》報導，類似北約去年因應俄羅斯無人機頻頻入侵北約東翼領空而啟動的「東方哨兵」（Eastern Sentry）任務，「北極哨兵」將以重整既有軍事資源為主。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播