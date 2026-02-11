回應川普 北約啟動「北極哨兵」強化極地安全部署

北約11日表示，已經啟動名為「北極哨兵」的新任務，強化在北極的安全部署。圖為北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇。（法新社檔案照）

日前美國總統川普揚言取得丹麥自治領土格陵蘭控制權，引發北大西洋公約組織（NATO）關係緊張後，北約11日表示，已經啟動名為「北極哨兵」（Arctic Sentry）的新任務，強化在北極的安全部署。

《法新社》、《彭博》11日報導，北約歐洲盟軍最高司令、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）在聲明中表示，「北極哨兵任務凸顯，北約致力於在這塊全世界最具戰略重要性、環境充滿挑戰的區域，保衛其成員國並且維持穩定」。

北約表示，這項任務是「多領域行動」，初步將整合北約盟國目前在當地已進行的各項活動，如挪威與丹麥即將展開的軍事演習。不過，北約並未說明這項任務是否會向北極增加部署額外的軍事力量。

川普上月以俄羅斯與中國在北極活動構成威脅為由，揚言要取得丹麥自治領土格陵蘭的控制權，令跨大西洋同盟陷入多年來最嚴峻的緊張局面。不過，川普之後從先前強硬立場退一步，表示已與北約秘書長呂特（Mark Rutte）就格陵蘭問題，達成一項「架構性」協議，確保美國在當地有更大影響力。北約11日表示，北極哨兵任務即以前述會談為基礎，將促進盟國之間北極行動的協調。

《彭博》報導，類似北約去年因應俄羅斯無人機頻頻入侵北約東翼領空而啟動的「東方哨兵」（Eastern Sentry）任務，「北極哨兵」將以重整既有軍事資源為主。

