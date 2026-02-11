宿敵面對面 希臘、土耳其領袖舉行會談

2024年5月13日，土耳其總統艾多根（右）與希臘總理米佐塔基斯（左）在結束於安卡拉的會面後舉行的記者會上握手。（歐新社）

值此多年來互為宿敵與競爭對手的北約組織（NATO）成員國希臘與土耳其試圖鞏固日益升溫的雙邊關係之際，土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）11日接待來訪希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）並與之舉行會談，可能聚焦移民與長年海事爭端。

1艘移民船上週在希臘島嶼奇俄斯（Chios）附近被希臘海岸防衛隊的巡邏艇撞上，沉沒於土耳其海岸附近的愛琴海，造成15名移民死亡。此外，中東情勢、伊朗與烏克蘭、移民、貿易以及組織犯罪，也可能會被列入這場領袖會談的議程。

請繼續往下閱讀...

希臘官員表示，負責外交、財政、發展與移民事務的部長，也隨同米佐塔基斯訪問土國；希臘外交部10日曾說，此行的目的在於「評估雙邊合作的進展」與「保持溝通管道暢通，以化解任何潛在危機」。

土耳其是非法移民取道希臘前往歐洲聯盟（EU）國家的過境點，安卡拉當局曾表示，歐盟並未完全履行2016年移民協議的承諾，雅典方面則希望土國能在遏止非法越境上更加把勁。

土希關係不睦可追溯到過去數個世紀，近代又因領土與能源爭端而惡化；儘管2國自2023年底簽署友誼宣言以來不再打口水戰，但在愛琴海海洋邊界問題上仍存在分歧。愛琴海向來被視為蘊藏能源資源，以及對空域與軍事活動具有重要意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法