為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    宿敵面對面 希臘、土耳其領袖舉行會談

    2026/02/11 17:23 編譯張沛元／綜合報導
    2024年5月13日，土耳其總統艾多根（右）與希臘總理米佐塔基斯（左）在結束於安卡拉的會面後舉行的記者會上握手。（歐新社）

    2024年5月13日，土耳其總統艾多根（右）與希臘總理米佐塔基斯（左）在結束於安卡拉的會面後舉行的記者會上握手。（歐新社）

    值此多年來互為宿敵與競爭對手的北約組織（NATO）成員國希臘與土耳其試圖鞏固日益升溫的雙邊關係之際，土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）11日接待來訪希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）並與之舉行會談，可能聚焦移民與長年海事爭端。

    1艘移民船上週在希臘島嶼奇俄斯（Chios）附近被希臘海岸防衛隊的巡邏艇撞上，沉沒於土耳其海岸附近的愛琴海，造成15名移民死亡。此外，中東情勢、伊朗與烏克蘭、移民、貿易以及組織犯罪，也可能會被列入這場領袖會談的議程。

    希臘官員表示，負責外交、財政、發展與移民事務的部長，也隨同米佐塔基斯訪問土國；希臘外交部10日曾說，此行的目的在於「評估雙邊合作的進展」與「保持溝通管道暢通，以化解任何潛在危機」。

    土耳其是非法移民取道希臘前往歐洲聯盟（EU）國家的過境點，安卡拉當局曾表示，歐盟並未完全履行2016年移民協議的承諾，雅典方面則希望土國能在遏止非法越境上更加把勁。

    土希關係不睦可追溯到過去數個世紀，近代又因領土與能源爭端而惡化；儘管2國自2023年底簽署友誼宣言以來不再打口水戰，但在愛琴海海洋邊界問題上仍存在分歧。愛琴海向來被視為蘊藏能源資源，以及對空域與軍事活動具有重要意義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播