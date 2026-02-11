為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗超用心！ 勝選獲各國政要祝賀 「逐一親回」轟動日網

    2026/02/11 16:48 即時新聞／綜合報導
    日本眾議院選舉在8日正式落幕，由首相高市早苗領導的自民黨贏得歷史性勝利。（路透）

    日本眾議院選舉在8日正式落幕，由首相高市早苗領導的自民黨贏得歷史性勝利。（路透）

    日本眾議院選舉在8日正式落幕，由首相高市早苗領導的自民黨贏得歷史性勝利，包含美國總統川普的各國領袖，也紛紛在第一時間發文祝賀。對此，高市早苗從昨（9）日凌晨開始至今，持續在社群平台轉貼祝賀自己勝選的領袖與政要文章，甚至對每位發文者都寫下非常友好又親切的問候，用心回應的文章內容，引發日本網友烈討論。

    綜合日媒報導，第51屆眾議院選舉投票結果，在9日凌晨統計出爐，確定由自民黨取得3分之2絕對多數的316席，加上執政盟友日本維新會的36席，合計拿下352席，等於囊括眾議院465席中逾4分之3席次。確定勝選的第一時間，高市早苗立即在X（原推特）平台轉貼美國總統川普選前公開力挺自己的貼文，由衷感謝他的熱情支持，進一步加強日美同盟，也確認選後將赴美國白宮訪問。

    另外，截至今（11）日下午4點為止，高市早苗已轉發了13名現任國家元首、3名歐盟政要的貼文，分別來自美國、義大利、印度、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、南韓、烏克蘭、加拿大、奧地利、阿拉伯聯合大公國。高市早苗除以日文與該國常用語言感謝他們的祝賀，同時重申日本期待深化與各國的友好關係，並進一步強化戰略夥伴在防衛、經濟安全等領域的成長，以及期待未來有機會再次與對方會面。

    其中，高市早苗回應同為女性領袖、曾在今年1月訪日的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），最受到各國網友討論，吸引逾200多萬人次瀏覽。從梅洛尼的貼文顯示，她附上一張訪日期間，自己與高市早苗的親密互動合照，更在文末強調高市早苗是她的「摯友」；高市早苗轉發的貼文中，也以「我親愛的好友」來稱呼梅洛尼，同時在文內多次提到梅洛尼特別喜愛的日文詞彙「頑張」（意指加油、努力、奮鬥）。

    目前高市早苗轉發並回應文章，已累計超過1500萬人次觀看，更在日本社群平台成為熱門話題，「無論是否喜歡高市早苗，她的外交手腕確實值得大家學習」、「高市可能是首位頻繁運用與社群媒體進行外交的日本首相」、「能夠對各國領導人的祝賀一一細心回覆，高市首相真的很棒」、「這種小規模又公開透明的日常外交，比舉行什麼國際高峰會更好」、「就算勝選也不陷入狂熱或休息，持續為承諾努力工作的SANA好帥」、「再次證明，比起日本傳統媒體瘋狂大肆偏頗報導中國政府的暴怒反應、嘲諷落敗的自民黨候選人，社群網路反而更真實呈現國際社會對高市早苗勝選的想法」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播