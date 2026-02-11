高市早苗超用心！ 勝選獲各國政要祝賀 「逐一親回」轟動日網

日本眾議院選舉在8日正式落幕，由首相高市早苗領導的自民黨贏得歷史性勝利。（路透）

日本眾議院選舉在8日正式落幕，由首相高市早苗領導的自民黨贏得歷史性勝利，包含美國總統川普的各國領袖，也紛紛在第一時間發文祝賀。對此，高市早苗從昨（9）日凌晨開始至今，持續在社群平台轉貼祝賀自己勝選的領袖與政要文章，甚至對每位發文者都寫下非常友好又親切的問候，用心回應的文章內容，引發日本網友烈討論。

綜合日媒報導，第51屆眾議院選舉投票結果，在9日凌晨統計出爐，確定由自民黨取得3分之2絕對多數的316席，加上執政盟友日本維新會的36席，合計拿下352席，等於囊括眾議院465席中逾4分之3席次。確定勝選的第一時間，高市早苗立即在X（原推特）平台轉貼美國總統川普選前公開力挺自己的貼文，由衷感謝他的熱情支持，進一步加強日美同盟，也確認選後將赴美國白宮訪問。

另外，截至今（11）日下午4點為止，高市早苗已轉發了13名現任國家元首、3名歐盟政要的貼文，分別來自美國、義大利、印度、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、南韓、烏克蘭、加拿大、奧地利、阿拉伯聯合大公國。高市早苗除以日文與該國常用語言感謝他們的祝賀，同時重申日本期待深化與各國的友好關係，並進一步強化戰略夥伴在防衛、經濟安全等領域的成長，以及期待未來有機會再次與對方會面。

其中，高市早苗回應同為女性領袖、曾在今年1月訪日的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），最受到各國網友討論，吸引逾200多萬人次瀏覽。從梅洛尼的貼文顯示，她附上一張訪日期間，自己與高市早苗的親密互動合照，更在文末強調高市早苗是她的「摯友」；高市早苗轉發的貼文中，也以「我親愛的好友」來稱呼梅洛尼，同時在文內多次提到梅洛尼特別喜愛的日文詞彙「頑張」（意指加油、努力、奮鬥）。

目前高市早苗轉發並回應文章，已累計超過1500萬人次觀看，更在日本社群平台成為熱門話題，「無論是否喜歡高市早苗，她的外交手腕確實值得大家學習」、「高市可能是首位頻繁運用與社群媒體進行外交的日本首相」、「能夠對各國領導人的祝賀一一細心回覆，高市首相真的很棒」、「這種小規模又公開透明的日常外交，比舉行什麼國際高峰會更好」、「就算勝選也不陷入狂熱或休息，持續為承諾努力工作的SANA好帥」、「再次證明，比起日本傳統媒體瘋狂大肆偏頗報導中國政府的暴怒反應、嘲諷落敗的自民黨候選人，社群網路反而更真實呈現國際社會對高市早苗勝選的想法」。

Thank you, @realDonaldTrump, for your kind and encouraging message of congratulations.

I look forward to working closely with you, Donald, to advance peace, strength, and prosperity for our two nations.



トランプ大統領、温かく心強い祝意のメッセージをありがとうございます。… pic.twitter.com/7jm3kF4VeI — 高市早苗 （@takaichi_sanae） February 9, 2026

お祝いのお言葉をありがとうございます。

インド太平洋地域の平和と繁栄に向け、貴国との連携は不可欠です。

両国の絆をさらに深め、共に成長していけることを楽しみにしております。



Thank you @chrisluxonmp for your kind message. Our cooperation is essential for the peace and prosperity of… https://t.co/MAD5OSuUxF — 高市早苗 （@takaichi_sanae） February 9, 2026

スホーフ首相からの温かいお祝いの言葉に心から感謝します。

日本とオランダの戦略的パートナーシップに基づき、引き続き安全保障、経済、経済安全保障などの分野で二国間関係を一層強化させていきたいと思います。



Prime Minister Schoof @MinPres, I sincerely appreciate your kind words of… https://t.co/HxQo0kjCov — 高市早苗 （@takaichi_sanae） February 10, 2026

シュトッカー首相、温かいお祝いのお言葉に心から感謝します。

法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向けて一層緊密に連携していくため、シュトッカー首相と共に働くことを楽しみにしています。



Prime Minister @_CStocker, I sincerely appreciate your kind words of… https://t.co/bjYsHZxE0p — 高市早苗 （@takaichi_sanae） February 10, 2026

コスタ欧州理事会議長 @eucopresident、温かいお祝いの言葉に心から感謝します。

日本と欧州連合の間の戦略的パートナーシップを更に深めるために引き続き協力していくことを楽しみにしています。



President Costa @eucopresident, I sincerely appreciate your kind words of congratulations. I… https://t.co/qtq1DNjoLb — 高市早苗 （@takaichi_sanae） February 11, 2026

メッツォラ議長、温かいお祝いの言葉に心から感謝します。

日本とＥＵの良好な関係を一層緊密なものにするために引き続き協力していくことを楽しみにしております。@EP_President Metsola, I sincerely appreciate your kind words of congratulations. I look forward to continuing to work… https://t.co/Zagh2jlBMf — 高市早苗 （@takaichi_sanae） February 11, 2026

