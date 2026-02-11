直升機拍抗爭成絕響！前《蘋果》高層移台續命 香港「真相難尋」

香港《蘋果日報》2021年被迫停刊，支持者高舉最後一份報紙「痛別」。隨著創辦人黎智英遭重判20年，昔日敢言的港媒已成絕響，前員工感嘆香港「真相難尋」，只能移居台灣延續新聞火種。（路透檔案照）

香港《蘋果日報》被迫停刊5年後，這家曾以直升機空拍遊行、擁抱數位創新的媒體，正在歷史中被快速抹去。隨著創辦人黎智英遭重判20年，前線新聞人員形容，這不只是老闆入獄，且被部分前線記者視為象徵香港一個新聞自由時代的落幕。

部分《蘋果》新聞高層已移居台灣創辦新媒體，試圖延續那套「敢試錯、敢監督權力」的新聞精神，使台灣成為港媒精神延續的重要據點。

曾租直升機空拍 打造新聞創新巔峰

美聯社採訪多位前員工，揭露當年《蘋果》內部運作的細節。化名「郭（Kwok）」的前記者回憶，黎智英給予的資源彷彿無窮無盡。早在數位化初期，報社就率先引入QR code技術；在每年的「七一遊行」期間，甚至租用直升機進行高空空拍報導，只為呈現最真實的畫面。

這種鼓勵「試錯（trial and error）」的文化，讓員工敢於創新；前員工感嘆，黎智英甚至願意發放母公司股票獎勵員工，這在低薪的媒體業極為罕見。對他們而言，看著78歲的黎智英入獄，「就像看著自己的家人坐牢一樣痛苦」。

然而，這一切在《港區國安法》實施後戛然而止。2021年，當局凍結《蘋果》約230萬美元（約新台幣7300萬元）資產，迫使報社停刊。

面對香港新聞環境惡化，前《蘋果》動新聞總監李家聰（Edward Li）選擇移居台灣。他與夥伴在台灣創辦了新媒體平台《追光者PULSE HK》，繼續服務讀者；李家聰向美聯社表示，黎智英教會他「如果不跨出那一步，什麼都不會成功」。分析認為，隨著香港本地監督力量萎縮，台灣正意外成為保存香港新聞自由火種的基地。

儘管前員工懷念《蘋果》，但香港特首李家超公開指責該報「毒害年輕人心靈」，堅稱判決與新聞自由無關。對此，香港中文大學新聞系教授李立峯指出，《蘋果》曾是光譜上最敢言的領頭羊，當它消失後，香港整體的媒體運作空間也隨之大幅收窄，官員面臨的問責壓力已顯著減輕。

寒蟬效應蔓延 讀者：社會透明度削弱

不僅媒體人感到窒息，普通讀者也深刻感受到社會氛圍的劇變。長期閱讀《蘋果》的市民王先生（William Wong）向美聯社表示，如今監督政府的報導日益稀缺，官員面臨的問責壓力大減，而一般市民為了自保，也變得謹言慎行，甚至避免在公開場合談論政治。

另一位老讀者吳先生（Simon Ng）則感嘆，隨著現存媒體在報導上自我審查日趨嚴重，社會透明度不斷削弱，「在今日的香港，要追尋真相已變得相對困難」。

