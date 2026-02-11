為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蕭旭岑與日本駐台代表合照！遭留言灌爆：這位比科長大嗎？

    2026/02/11 17:54 即時新聞／綜合報導
    蕭旭岑與日本駐台代表片山和之握手的照片。（取自蕭旭岑臉書）

    國民黨副主席蕭旭岑日前發言稱美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，引發爭議。他日前出席於君悅飯店舉行的日本天皇陛下華誕慶祝酒會，會後在臉書貼出一張與日本駐台代表片山和之致意的照片，結果遭網友酸爆：「這位比科長大嗎？」、「照你的說法，片山也是只比科長大一點」。

    蕭旭岑本月2日至4日率團前往中國參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，回台接受廣播節目專訪時，蕭旭岑稱「谷立言只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」。他還說，自己在中國見到的宋濤、王滬寧是「部長級」和「正國級」，在台灣卻被比司長小的官員整天提出要求很奇怪。「輕美友中」發言引發爭議。

    對此，蕭旭岑回應：「我講了應該講的話，我沒有不敬之意。」不過爭議仍持續延燒。日前他在臉書貼出與片山和之握手致意的照片，貼文下方留言處遭接近1000則留言灌爆。

    網友紛紛留言表示：「片山官位比科長大嗎？」、「跟你握手的也是科長嗎？」、「他職位是不是比科長大啊？不然你怎麼會想與會？」、「跟王滬寧才顯得官大」、「科長等級，真委屈你」。

    由於中日關係持續緊張，蕭旭岑才剛和中國高官見面，有網友打趣：「國台辦嚴厲譴責」、「國台辦要生氣了！」；還有一則用簡體字發言的留言大罵：「這不是外表禮貌的問題，在這個中日關係緊張之時作不合宜的事，非常丟臉，沒有原則的心態顯於內外，兩面逢源的醜態，非常丟臉。」

    圖
    圖 圖 圖
