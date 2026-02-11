日本大選藏關鍵 賴清德喊話朝野：速審總預算和國防特別條例

兼任民進黨主席的總統賴清德今（11日）向國內朝野政黨喊話，希望能從日本眾議院改選的結果，清楚理解國家發展與區域穩定的重要性。（資料照）

日本首相高市早苗領導的自民黨，8日在眾議院改選獲得壓倒性勝利。對此，兼任民進黨主席的總統賴清德今（11日）向國內朝野政黨喊話，希望能從日本眾議院改選的結果，清楚理解國家發展與區域穩定的重要性，在立法院新會期開議後，儘速完成今年度中央政府總預算案與「國防特別條例」的審議。

民進黨今天下午召開中常會。據發言人韓瑩會後轉述，賴清德談到，針對日本眾議院選舉的結果，首先他代表民主進步黨誠摯向高市早苗與自由民主黨表達祝賀之意，恭喜自民黨獲得日本選民的高度支持，贏得316席眾議院席次。

賴清德認為，這次日本國會選舉結果，不僅彰顯日本國民對高市首相及其內閣執政表現的肯定，也清楚反映出日本社會對推動經濟改革、強化國家安全，以及因應區域局勢挑戰等政策方向的支持。

賴清德說，基於台灣與日本共享民主自由的價值，且長期秉持互助互惠的精神，台日兩國應持續深化各層面的交流與合作，攜手面對區域挑戰，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。

賴清德表示，民進黨將持續與日本朝野政黨，進一步擴大往來互動，在人工智慧、半導體領域等關鍵產業發展，以及國防建設、情報交流等國安戰略布局，積極推動台日在區域安全與經濟安保的實質夥伴關係。

賴清德說，從這次的日本眾議院改選，可以看到日本國民除了高度重視經濟產業的發展，也十分關切印太區域的安穩。因此，自民黨主張提高國防預算、鞏固整體防衛能力，獲得日本社會普遍的認同與支持。

話鋒一轉，賴清德談到，同樣是位處印太第一島鏈的台灣，面對中國威權主義持續擴張的威脅，必須具備堅實的防衛能力及強韌的經貿競爭力，來捍衛國家安全、維護印太區域的穩定，以及守護民主自由的永續。

賴清德強調，希望國內朝野各黨，能從日本眾議院改選的結果中，清楚理解國家發展與區域穩定的重要性，在立法院新會期開議後，儘速完成總預算案與國防特別條例的審議。

