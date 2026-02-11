鄭麗君赴美簽署台美關稅協定 黃國昌諷：昔反服貿今黑箱談判

台灣民眾黨黨主席黃國昌（中）。（記者陳治程攝）

行政院副院長鄭麗君率昨晚率談判團隊赴美進行最後會談，「台美對等貿易協定」（ART）可望近期簽署。黃國昌今（11）日表示，鄭當年帶頭高喊服貿是行政獨裁，如今帶頭赴美黑箱談判，「這不是雙標，什麼才是雙標？」，直指賴清德政府應說明國內水五金、汽車、農產業該如何因應，單靠大內宣是紙包不住火的。

對於行政院長鄭麗君昨率團隊赴美完成台美關稅協定最後商談，黃國昌強調，當年鄭麗君高喊「服貿是行政獨裁、黑箱到底」，如今身處高位，卻帶頭操盤黑箱談判，這不是雙標，什麼才是雙標？賴政府對美關稅談判全程保密，直到簽約前夕，具體衝擊已飽受衝擊的水五金等產業要如何輔導，後續美國進口到台灣的汽車、部分農產品是否會零關稅、以及是否擴大開放美豬美牛等食安疑慮，種種人民的提問仍諱莫如深，若真的如產業界擔心的簽署了割地賠款條約，單靠大內宣終究將紙包不住火。

外傳「台美對等貿易協定」（ART）可望於本月農曆新年前簽署，行政院副院長鄭麗君昨（10）日晚即率談判團隊現身桃園機場赴美，與美方進行最後會議，據了解，鄭此行將就美規車進口、農產品開放部分進行最後一次談判，實際結果可望於台灣時間後（13）日出爐。

另據了解，台灣對等關稅除調降為15%且不疊加，以及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇的部分已底定，並已於上（1）月偕美簽署MOU；但前述美規車進口、農產品市場開放項目等部分尚待最後確定，鄭因而再次赴美談判。行政院已多次強調，秉持守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性的原則，與美方談判，一旦協定簽署完成，將立即向社會報告完整內容。

