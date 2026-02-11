為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗君赴美簽署台美關稅協定 黃國昌諷：昔反服貿今黑箱談判

    2026/02/11 17:55 記者陳治程／台北報導
    台灣民眾黨黨主席黃國昌（中）。（記者陳治程攝）

    台灣民眾黨黨主席黃國昌（中）。（記者陳治程攝）

    行政院副院長鄭麗君率昨晚率談判團隊赴美進行最後會談，「台美對等貿易協定」（ART）可望近期簽署。黃國昌今（11）日表示，鄭當年帶頭高喊服貿是行政獨裁，如今帶頭赴美黑箱談判，「這不是雙標，什麼才是雙標？」，直指賴清德政府應說明國內水五金、汽車、農產業該如何因應，單靠大內宣是紙包不住火的。

    對於行政院長鄭麗君昨率團隊赴美完成台美關稅協定最後商談，黃國昌強調，當年鄭麗君高喊「服貿是行政獨裁、黑箱到底」，如今身處高位，卻帶頭操盤黑箱談判，這不是雙標，什麼才是雙標？賴政府對美關稅談判全程保密，直到簽約前夕，具體衝擊已飽受衝擊的水五金等產業要如何輔導，後續美國進口到台灣的汽車、部分農產品是否會零關稅、以及是否擴大開放美豬美牛等食安疑慮，種種人民的提問仍諱莫如深，若真的如產業界擔心的簽署了割地賠款條約，單靠大內宣終究將紙包不住火。

    外傳「台美對等貿易協定」（ART）可望於本月農曆新年前簽署，行政院副院長鄭麗君昨（10）日晚即率談判團隊現身桃園機場赴美，與美方進行最後會議，據了解，鄭此行將就美規車進口、農產品開放部分進行最後一次談判，實際結果可望於台灣時間後（13）日出爐。

    另據了解，台灣對等關稅除調降為15%且不疊加，以及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇的部分已底定，並已於上（1）月偕美簽署MOU；但前述美規車進口、農產品市場開放項目等部分尚待最後確定，鄭因而再次赴美談判。行政院已多次強調，秉持守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性的原則，與美方談判，一旦協定簽署完成，將立即向社會報告完整內容。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播