關鍵影像曝光！美國主播8旬母被綁10天 FBI復原蒙面綁匪

美國FBI公開南希．賈斯禮住家攝影機拍攝到的蒙面歹徒照片及影片。（法新社，本報合成）

美國《NBC》知名女主播薩凡娜．賈斯禮（Savannah Guthrie）的母親南希．賈斯禮（Nancy Guthrie）遭歹徒綁架已經來到第10天，美國聯邦調查局（FBI）10日公布歹徒在南希住家外的監視器影像，並公布蒙面歹徒的照片。

綜合外媒報導，調查單位推測，南希是1月31日深夜或2月1日凌晨在亞利桑那州土桑市（Tucson）的住家被綁架，而母親失蹤多日，也讓薩凡娜．賈斯禮陷入崩潰，7日與手足發布影片，祈求綁匪讓母親返家，並表態「已準備好贖金」。

在調查過程中，皮馬郡（Pima County）警長納諾斯（Chris Nanos）無奈地說，南希家門口的Google「Nest」智慧型監視器在事發當天雖然偵測到移動，卻沒有錄下任何影像，原因是南希沒續訂雲端存檔服務，「我們知道監視器斷線前有記錄到動作，但因為沒有訂閱雲端存檔，影像根本無法找回」。

不過事件在2月10日有重大進展，FBI局長巴特爾（Kash Patel）在社群媒體「X」貼出南希住家門口攝影機拍到蒙面歹徒的照片與影片，畫面以黑白色調呈現，可見一個蒙面人在黑暗中站在空蕩蕩的門口。影片則可見歹徒走到攝影機前，疑似用戴著手套的手遮住鏡頭，還拍到此人一度遠離攝影機，拿起前院看似是植物的物品來遮擋鏡頭。

巴特爾表示，在過去8天內，FBI與皮馬郡警長辦公室持續與民間部門合作夥伴密切合作，設法復原任何來自南希住處可能因多種因素而遺失、損毀或無法存取的影像或影片資料，包括錄影設備被移除的情況，這段影片是從後端系統中殘留的資料所成功復原的。

巴特爾指出，執法單位已發現這些先前無法取得的新影像，畫面顯示在南希・古思里失蹤當天凌晨，一名持械人士似乎曾破壞她住家前門的攝影機。一名執法官員表示，這名蒙面人士在接近門口時低著頭，表明他知道攝影機的位置。警方指出，攝影機在2月1日凌晨被關閉。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）10日表示，他與川普總統都已經看過最新公開的照片與影片，李威特表示：「總統呼籲全國任何掌握嫌疑人相關資訊的美國民眾，請務必致電 FBI。」

