    政治

    高金素梅涉貪案 Matzka岳父張俊傑聲押禁見

    2026/02/11 09:39 記者吳昇儒、劉詠韻／台北報導
    無黨籍立委高金素梅助理張俊傑11日清晨移送北檢複訊。（記者羅沛德攝）

    無黨籍立委高金素梅助理張俊傑11日清晨移送北檢複訊。（記者羅沛德攝）

    無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入中國製快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。今（11）日凌晨高金移送台北地檢署複訊時，身體不適，檢方諭知限制出境出海，擇期訊問。而最後送抵北檢複訊的現任助理張俊傑，檢察官偵訊後，認定涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

    主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中昨指揮調查局國安站兵分30路搜索高金的住所、國會辦公室等處，全案朝貪污治罪條例利用職務機會詐取財務、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌偵辦。

    據了解，檢調原先以國安法立案調查，進一步追出高金涉貪等情事；其中包含涉嫌利用人頭充當助理向立院詐領補助款、利用人頭違法輸入中國製快篩劑且非供己用、原住民多族群文化交流協會辦理活動時，疑有浮報費用與廠商合作向原民會、台電、中油申請補助款。

    檢調這次共約談17名被告中，高金因身體因素，檢察官考量後，先請回並限制出境、出海，讓她先行就醫。

    前辦公室主任張俊傑則被檢調認為是案件中的關鍵對象，偵訊至今日清晨5時許，才送抵台北地檢署複訊，經檢察官訊問後，向台北地方法院聲請羈押禁見。

    而屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆與金峰鄉代會主席高勤書，訊後請回。

    另現任辦公室主任利春仁、南區服務處主任麥玲鳳、某某多媒體負責人陳正順、原音重現音樂社負責人張智傑與人頭助理楊昀儒均10萬元交保，其中楊姓助理限制出境、出海；張俊傑之女雲雅舜（Matzka配偶）、特助高智偉、前助理林怡君、前助理露子吉尤、蘭嶼鄉民代表呂俠則諭令50萬元交保，限制出境、出海；台灣原住民多族群文化交流協會理事長周陳文彬則是30萬元交保，並限制出境、出海。

    熱門推播