    國際

    聲勢看漲！高市內閣支持率逾67％ 較選前上升4個百分點

    2026/02/11 08:51 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗本月8日率領自民黨在眾議院選舉取得壓倒性勝利。（彭博資料照）

    日本首相高市早苗本月8日率領自民黨在眾議院選舉取得壓倒性勝利，贏得316席，囊括了總議席逾2/3席次。日媒10日公布選後首次民調結果，高市內閣的支持率達67.3%，較選前再上升了4個百分點，引發關注。

    《共同社》本月9日至10日實施了選後首次日本全國緊急電話輿論調查，結果顯示，高市內閣的支持率達67.3%，較選前6日、7日的調查數據63.3%再上升了4個百分點，不支持率則為23.9%。

    對於飲料食品的消費稅「限期2年為零」的執政黨減稅方案，贊成的受訪者占50.9%，反對的為44.9%。針對自民黨推派涉入「派系收受回扣事件」的候選人，認為自民黨的決定「不妥當」的回答占60.2%，認為「妥當」的占36.8%。

    對於執政的自民黨和日本維新會獲得2/3以上議席的眾院選舉結果，回答「很好」的受訪者占56.3%，回答「不好」的占38.2%。此外，認為「在野黨再多獲得一些議席比較好」的占43.9%，與認為「妥當」的43.8%不相上下；認為「執政黨再多獲得一些議席比較好」的則占8.9%。

