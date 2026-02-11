為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    更多美軍趕赴中東？ 川普考慮派遣第二個航艦打擊群

    2026/02/11 07:27 即時新聞／綜合報導
    川普10日受訪時透露，他正考慮向中東派遣第二個航空母艦打擊群。圖為已經部署至中東的林肯號航空母艦。（法新社）

    美國與伊朗關係持續緊繃，6日美伊兩國在阿曼進行首次談判，與此同時，川普在中東地區啟動大規模軍事集結，川普10日接受《Axios》訪問時透露，他正考慮向中東派遣第二個航空母艦打擊群，「我們有支艦隊正前往那裡，可能還會有另一支艦隊」。

    根據《Axios》報導，川普對於美伊會談抱持樂觀態度，並聲稱伊朗非常希望達成協議，由於面對軍事威脅，「伊朗比以往的談判更加認真地參與其中」。川普以去年6月決定攻擊伊朗核設施的行動為例，並說：「上一次他們不相信我真的會動手，他們錯估了局勢，這次談判會非常不同。」川普強調：「要嘛我們達成協議，要嘛我們就必須做一些非常強硬的事情，就像上一次那樣。」

    川普透露：「我們有一支艦隊正前往那裡，可能還會再派一支艦隊」。一名美國官員也證實，高層的確討論過向中東派遣第2個航空母艦打擊群，這將會是目前已部署的「林肯號」（USS Abraham Lincoln）打擊群之外的另一支艦隊。

    伊朗過去曾公開堅持，除了核子計畫之外不會針對任何問題談判，也不會放棄關於濃縮鈾的權利。伊朗此舉使得華府與以色列鷹派人士認為無法達成全面協議，川普應轉為採取軍事選項。川普對此則表示，任何協議涵蓋伊朗核計畫，這點無庸置疑，但他也認為，協議應同時處理伊朗的彈道飛彈庫存問題，「我們可以和伊朗達成一項非常好的協議」。川普預估，下週美伊雙方將會展開第二輪會談。

